【ブリュッセル＝狩野洋平】ベルギーを公式訪問中の天皇、皇后両陛下は２３日夜（日本時間２４日未明）、ブリュッセルの「ラーケン宮」で開かれたフィリップ国王夫妻主催の晩さん会に臨まれた。

国賓としての主要行事で、国王夫妻の長女で王位継承順位１位のエリザベート王女（２４）をはじめ、同国の王族や政府要人ら計約２００人が参加した。

日本とベルギーは今年、外交関係樹立１６０周年を迎える。天皇陛下は「記念すべき年に親交を深めることができますことをうれしく思います」とあいさつされた。

王室との交流は、皇太子時代の昭和天皇がベルギーを訪問した１９２１年に遡るとし、天皇陛下と国王、長女愛子さまとエリザベート王女が同い年とのエピソードなどをあげて「ご縁に近しさを感じています」と述べられた。その上で「永続的な友好親善と協力関係」を願い、ベルギーの公用語のオランダ語とフランス語で「乾杯」と発声された。

国王は天皇陛下と長年の親交があり、訪日は１２回を数える。お言葉に先立つスピーチで国王は「今回の訪問は、私たちの特別でかけがえのない絆をさらに深化させ、発展させる大きな励みとなる」と話した。