とちぎテレビ

３つの栃木県立病院と国立病院機構栃木医療センターの経営統合による新たな県立病院の整備に向けて、基本構想を策定するための初めての委員会が２２日夜、県庁で開かれました。

会合では、診察の機能や立地場所などを盛り込む基本構想を２０２７年８月をめどに策定することを決めました。

県は、施設の老朽化などを理由に、宇都宮市にあるがんセンター、岡本台病院、リハビリテーションセンターの３つの県立病院について、再編整備を進めるとしています。

これまでに開かれた有識者会議では高齢化に伴い、１人の患者が複数の疾病を抱えるケースが増えることなどから「総合病院化」し、「国立病院機構栃木医療センター」との再編統合が望ましいとする報告書がまとめられています。

２２日、初めて開かれた基本構想を策定するための委員会は、県や宇都宮市の医療関係者、学識経験者など１７人で構成。

県医師会会長の稲野秀孝氏が委員長に選ばれました。

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会合では、基本構想を２０２７年８月をめどに策定・公表することを目指し、４つの病院から残す機能や強化する機能などを決めていきます。

また２つの分科会を設置して、総合病院と専門診療についての課題を検討する案が示され、合意されました。

加えて、病院の統合や再整備の実績を持つ医療経営コンサルタントを今年９月までに選定し、分析や課題の抽出などの支援を受ける方針も示されました。

委員からは「地域医療全体を考えたほかの医療機関との連携が重要」「人材確保のため教育環境を整えるなど、魅力ある病院にするべき」といった意見が出されました。

次回の会合は１２月頃を予定していて、診療機能や病床、必要な職員の数の想定などの検討に入る予定です。