シンガー・ソングライター竹内まりや（71）が、25年に11年ぶりに開催したアリーナツアーのベストテイクを完全収録した映像作品「souvenir2025〜mariya takeuchi live〜」が7月22日に発売されるのを記念し、スペシャル・ファンミーティングの開催が24日、決定した。初回生産分にのみ、スペシャル・ファンミーティングに応募できるマジックカードが封入される。

スペシャル・ファンミーティングは10月11日に東京、10月18日に大阪で、合計2000名を抽選で招待して開催。8都市14公演、合計14万人を動員したアリーナツアーの中から「souvenir2025〜mariya takeuchi live〜」に収録されなかった秘蔵映像の上映や、竹内まりや本人によるQ＆Aコーナーなども予定。竹内本人に会える、ファンにとって貴重で特別な時間になることは間違いない。

さらにマジックカードのB賞として、アリーナツアーでスタッフが着用していたTシャツのデザインを模したレプリカTシャツのプレゼント(抽選で100名)にも応募が可能。また、本日から特設サイトで、竹内まりやスペシャル・インタビュー(前編)が掲載された。竹内本人がツアーを振り返りながら、本作の魅力を語るボリューム満点のインタビューとなっている。そして、オフィシャルYouTubeチャンネルで、商品告知の第2弾トレーラーも公開された。