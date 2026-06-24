元プロ野球選手で、引退後も歯に衣着せぬコメントで野球ファンの心を鷲掴みにし、解説者・YouTuberとして第一線を走る里崎智也さん。五十嵐亮太さんとの対談をまとめた書籍『里崎智也×五十嵐亮太 野球的幸福論』（集英社）が人気を博しています。

後編記事では、独自のポジションの築き方から、組織での生き方、夢の実現に向けた心構えまで、今回も"里崎節"で語っていただきました。

前編： 元ロッテ・里崎智也が、引退後も「1億円プレーヤー」であり続けるために実践してきた習慣

試合を観るのは好きじゃない

――シーズン中には、12球団全ての試合を必ず観るそうですね。

そうです。今日も、さっきまで昨日の試合の解説動画を撮影してから来ました。

――毎日欠かさず撮影するのは、大変じゃないですか？

もうシーズン中のルーティーンになっていますし、何よりも、儲かるからね（笑）。お金にならなかったら、わざわざやりませんよ。僕は野球をするのは好きだけど、観るのは全然好きじゃないんで。他人がやっている試合を見ても「すごいな」とも思いません。

――解説をしているときは、どのような気持ちで試合を観ているんですか？

特に感情はないかな（笑）。だって、どっちが勝とうが、誰が活躍しようが、正直に言って僕の人生に1mmも関係ありませんし。ありがたいことに、試合結果が自分の仕事に影響しない状況ですから。

「自分がどう生きるか？」を考える

――「特定の球団が勝たないと仕事が減る」という解説者もいると聞いたことがあります。里崎さんのようなポジションを確立するためには、何が必要ですか？

それを説明するために、まずは日本の野球界を 「動物園」「国立自然公園」「サバンナ」 の3つに置き換えた例え話をさせてください。

選手や監督、コーチといった球団に紐づく仕事は 「動物園」 。さまざまなルールはあるけれど、最低限やるべきことをやれば食事はもらえる。ただ何年経っても、餌の質は変わっていません。そういう世界です。

テレビ局やラジオ局、新聞社に属しながら球団にまつわる仕事をする人々が生活するのが 「国立自然公園」 。檻や柵はなく、一見自然の中で自由に生活しているように見えつつも、穏やかに制限されている世界です。

そして最後が、野球界の外で活動する人々が住む 「サバンナ」 。かつては食べ物がほとんどありませんでしたが、インターネットやSNSの発展で、ここでも生活ができるようになってきた。ただ、サバンナで生きるには高い狩猟能力が求められる。そういう環境です。

――里崎さんは「サバンナ」の住人ですね。

そうですね。ただ僕が大切にしているのは、どのフィールドが良くて、どれが悪いということではなくて。 「自分がどう生きたいか」「どうありたいか」を選んで決断していくことが一番大事なんですよ 。動物園には動物園の良さがあるし、サバンナにはサバンナの厳しさがある。何も考えずにいると、黙っていても餌をくれる動物園に依存するしかなくなってしまう。でもそれでもいいんです。問題は、自分がどうしたいかを「選んでいない」ことなんです。

自分が一番になれるレースを探す

――「サバンナ」に住む里崎さんが、キャリアを築くうえで心がけていることはありますか？

僕が他の人より秀でていると自信を持って言えるのが、 自分が一番になれるレースを探すこと なんですよ。結果論かもしれませんけど、解説者として副音声の仕事を選んだのもそのひとつです。

今でこそ野球中継の副音声はお馴染みですけど、僕が解説を始めた2014年ごろは、まだ年に数回しかやっていなくて、存在すら認知されていない状況でした。最初は山崎弘也（アンタッチャブル）さんと日本シリーズの副音声を任せていただいたら、これが好評で。そこからどんどん副音声の仕事が舞い込むようになりました。

――嬉しい悲鳴ですね。

いや、そんなに嬉しくないですよ（笑）。だって主音声じゃないから。当時は「家でテレビを見ていても0円だからやるか」と仕事を受けていましたが、やがて「ミスター副音声」と呼ばれるようになり、今では副音声が野球中継のスタンダードになっている。

「副音声だからできることをやってみよう」と、YouTubeチャンネルで話している様子を配信したり、SNSのハッシュタグで質問を募集してそれに答えたりしているうちに、Twitter（現、X）のトレンドランキングに載るようになりました。局の人は大喜びしていましたよ。

――新たな野球中継のあり方を確立したとも言えますね。

多分、僕をきっかけにして全国に広まっていったんだと思いますよ。ただ、僕からすると「先見の明があった」みたいな感覚はなくて。 自分が一番になれるルールの大会を作って、それに出場しているだけです 。

日本人って、決められたルールのなかで一番を目指して必死に頑張ることが多いですよね。それも悪くないですが、なかなか一番は取れない。誰とも 競い合うことのないレースで一番になることを目指す。今の僕があるのはそういう積み重ねなんです 。

ブルーオーシャンで、素早いスタートを切る

――YouTubeチャンネル『Satozaki Channel』を2019年に開設されるなど、里崎さんは常に時代の先を歩んでいる印象です。

あれも結果論ですよ。実は、2014年に就任した「ビックリマン名誉PR大使」の活動のために作ってもらったチャンネルが始まりで、最初はビックリマンチョコの大食い動画を上げていただけ（笑）。

【大食い企画！？】里崎智也はビックリマンチョコを何個食べられるのか！？／Satozaki Channel

当初は4月1日の「ビックリマンの日」をPRするための企画だったので、キャンペーンが終わったらチャンネルを閉じる予定でしたが、個人的にはこのような動画配信をやってみたい気持ちもあって。「いつか編集や運営を手伝ってくれる人が現れたときのために、しばらくそのままにしておいてほしい！」とお願いして、チャンネルを残してもらうことにしたんですよ。

するとその年の夏、先にYouTube番組を始めていた高木豊さんに声をかけていただいて。数人で一緒に会社を設立し、番組を始めることになりました。

――当時は、野球選手のYouTubeは少なかったですよね。

そうですね。当時のYouTubeは「テレビに出られなくて仕事の少ないタレント、素人がやるもの」「みっともない」という意識がまだまだ根強かったんじゃないですか。それなのに、ライバルが少ないうちに放送を始めて勢いに乗ると、コロナ禍でさらに流れが加速して。やがてテレビ局がYouTubeにCMを流し、チャンネルまで運営するようになった。

ブルーオーシャンを見つけて、素早くスタートを切れるかどうかが、勝負の分かれ道なのかなと思います。ただ、「これは成功する」と確信してからでは遅い。むしろ、成功するかどうか考え始めたら駄目なんです。スタートしてから考えればいい。

副音声もYouTubeも、始めてみたら勝手に広がっていきました。

さまざまな選択肢から、何を選ぶか

――書籍では「仕事が辛いと思わない」と書かれていました。里崎さん流の、仕事を楽しむ秘訣はありますか？

仕事をすればお金がもらえるのに、何が辛いんですかね？ 僕は会社員ではないので決定権は全部自分にあって、やりたくなければ、最初から引き受けなければいいだけ。「ここに来てくれたらお金を出す」と言われてるから行くし、行きたくなければ断ればいい。それだけです。

――会社に勤めるうえでは、どのようにモチベーションを管理すれば良いと思いますか？

組織における行動パターンは、3つしかないと思っています。

ひとつは「自分の能力が足りないことを素直に認めて、上司に従う」。次が「徐々に実力をつけて、やがて組織のトップに立ち、自分のやりたいようにやる」。そして最後の選択肢が「組織を辞める」。

この3つのどれを選ぶかを考えて、実行に移すだけなんですよ。でも実際には、 選択肢を選んですらいない状態の人が意外と多いんじゃないかな 。

能力が足りないのに文句だけ言い続けていても、何も変わらないでしょ。

僕がみなさんにお伝えしたいのは、さまざまな選択肢の中から何を選ぶか。すべての選択はあなた次第です。まずはゴールに向けて、正しいプロセスを歩めているのかを確認してみてください。

――夢や目標が決まっていない人は、どうすればいいでしょうか？

目標がある人のほうが、実はラクなんですよ。目標があれば、そこに向かって必要なことをやるだけですから。

目標がない人のほうが、実は大変で。いつ夢が見つかるかわからないから、そのときに素早くスタートを切れるように、あらゆる能力を平均以上のレベルに底上げしておかないといけない。夢ができたとき、ゼロから始めていたら遅すぎますから。学校の勉強で言えば、夢がある人は「野球だけ突き抜けていればいい」でも良いけど、夢がない人はオール平均点以上を目指しておかないといけない。貯金と一緒です。欲しいものがないからといって毎日使っていたら、いざ欲しいものができたとき買えない。

「お金」「仕事」「趣味」「家族」。あなたは何を優先する？

――最後に、里崎さんの今後の目標を聞かせてください。

人生においての大事なものを大まかに分けると、「お金」「仕事」「趣味」「家族」この4つのどれかに該当すると思います。

僕は圧倒的に「お金」ですね。世の中には確かにお金で買えないものもありますが、お金があればあるほど不幸を回避できるので、これからもお金のことを最優先に考えながら頑張っていきたいです。

みなさんも、自分が何に重点を置くのかを考えながら、限られた人生を有意義に過ごしてください。

プロフィール 里崎智也（さとざきともや） 里崎智也（さとざきともや） 徳島県生まれ。鳴門工（現：鳴門渦潮）から帝京大を経て98年に千葉ロッテを逆指名しドラフト2位で入団。長打力や堅実な守備力を武器に捕手として活躍。2005年にリーグ優勝と日本一、10年には「史上最大の下剋上」と呼ばれたリーグ3位からの日本一に貢献した。06年の第1回WBCでは優勝した王ジャパンの正捕手として活躍。08年は北京五輪に出場した。 06、07年ベストナインとゴールデングラブ賞。01年フレッシュオールスターMVP。オールスター出場7度。05、09年盗塁阻止率リーグ1位。05～08年に4年連続満塁本塁打。プレーオフ・CSの通算11長打はパ・リーグ最多タイ。実働15年で通算1089試合、3476打数890安打、108本塁打。 2014年に現役引退し、2015年に千葉ロッテのスペシャルアドバイザーに就任した。野球評論家としては鋭い切り口の解説が好評で、講演活動も積極的に行っている。19年には自身のYouTubeチャンネルを開設し、人気を博している。 2026年1月に『里崎智也×五十嵐亮太 野球的幸福論』（集英社）を発売。 X（旧Twitter） @satozakitomoya YouTube Satozaki Channel X（旧Twitter） @satozakitomoya YouTube Satozaki Channel

聞き手：白鳥純一、内藤瑠那

執筆：白鳥純一

撮影：梶礼哉（studio.ONELIFE）

編集：内藤瑠那