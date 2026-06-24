ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【警報解除】諫早市 大村市のレベル４「土砂災害危険警報」が解除（2… 【警報解除】諫早市 大村市のレベル４「土砂災害危険警報」が解除（24日午前9時28分)《長崎》 【警報解除】諫早市 大村市のレベル４「土砂災害危険警報」が解除（24日午前9時28分)《長崎》 2026年6月24日 9時38分 NIB長崎国際テレビニュース リンクをコピーする みんなの感想は？ 24日午前9時28分、諫早市、大村市のレベル４「土砂災害危険警報」が解除されました。 南部では、土砂災害に厳重に警戒してください。 引き続き防災情報の収集に努めてください。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 長崎市で国道沿い斜面が高さ20メートル崩落《長崎》 【警報解除】県内発表のレベル３「大雨警報」すべて解除（24日午前9時28分)《長崎》 【交通情報】JR九州運行状況「雨規制・土砂流入によるダイヤ乱れ」（24日午前9時10分時点）《長崎》 関連情報（BiZ PAGE＋） 大船, 商店街, 床暖房, 墓, デイサービス, 大学, 埼玉, フローリング, 神奈川, ダイス