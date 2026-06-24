【ニューヨーク＝平沢祐】ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は２２日（日本時間２３日）、１次リーグ第２戦が行われ、Ｊ組のアルゼンチン（世界ランキング１位）はメッシの２発でオーストリア（同２４位）に快勝し、決勝トーナメントに進出した。

メッシはＷ杯通算１８得点とし、歴代最多記録を更新した。アルジェリア（同２８位）はヨルダン（同６３位）に逆転勝ちして今大会初勝利。Ｉ組ではフランス（同３位）がイラク（同５７位）を圧倒し、ノルウェー（同３１位）はセネガル（同１５位）に競り勝ち、ともに１次リーグ突破を決めた。（世界ランキングは１１日時点）

フランス３―０イラク

フランスが危なげない試合運びで２連勝。エースのエムバペは１４分に強烈なシュートを決めると、雷雨による中断が明けた５４分にも追加点を挙げてＷ杯通算得点を１６に伸ばした。イラクは序盤から押し込まれ、後半の決定機も逸した。

雷雨中断後にはアシストも

フランスはエムバペが初戦に続いて２試合連続となる２ゴールを挙げた。ただ、チームにとってそれ以上に大きかったのは、攻撃の核として期待されるデンベレに待望のＷ杯初ゴールが生まれたことだろう。

６６分。相手守備陣の一瞬の隙を突き、オリセからの縦パスをきれいに収めて鋭いシュートをゴール左へと突き刺し、駆け寄ってきたエムバペらと喜びを分かち合った。雷雨による中断を挟んだ５４分に相手ＧＫのミスを見逃さず、エムバペの２点目をアシストするなど、この日はきっちりと役割を果たした。

所属するパリ・サンジェルマン（ＰＳＧ）の欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）初制覇やフランス１部リーグ４連覇の原動力となり、２０２４〜２５年シーズンの最優秀選手賞「バロンドール」に輝いたデンベレ。今大会初戦は精彩を欠いて思うような働きができなかったが、この日の動きは違った。エムバペの言葉がそれを裏付ける。「ボールの受け方や積極的な仕掛け、あらゆるプレーの端々から彼が好調であることは見て取れたんだ」

タレントぞろいのフランスの中でも、エムバペは「本来のプレーさえできれば、唯一無二の特別な選手」と全幅の信頼を置く。エースに加えて、万能なアタッカーがこの日の一撃で目覚めたようなら、このチームの脅威はさらに増していきそうだ。（平島さおり）

フランス・デシャン監督「後半は完全に試合をコントロールできていた。これまでの経緯を考えれば決して簡単な状況ではなかったが、勝利を確実なものにできたのは非常に大きい」

イラク・アーノルド監督「（中断で）選手たちにとって難しい状況になった。でもポジティブな見方をすれば、相手が非常に強いプレスをかけてくるチームだったので、ボールをしっかり保持できたのはよかった」