首都ワシントンの連邦議会議事堂＝6月18日/Elizabeth Frantz/Reuters

（CNN）米上院は23日、トランプ大統領にイランとの紛争から軍を撤収させるよう求める決議案を可決した。トランプ氏に対する重大な非難であり、この戦争が議会内で支持を得ていないことを示す強いメッセージとなった。

民主党はトランプ氏の戦争権限を制限するため、上下両院で繰り返し採決に踏み切ってきた。このところ共和党内で徐々に支持が広がりつつあり、トランプ氏の怒りを買っている。

共和党のランド・ポール、スーザン・コリンズ、リサ・マーコウスキー、ビル・キャシディ各上院議員が民主党と足並みをそろえ賛成票を投じた一方、民主党のジョン・フェッターマン上院議員は反対票を投じた。採決の結果は賛成50、反対48。これまで戦争権限を巡る決議案に反対票を投じてきた共和党のミッチ・マコーネル、デイブ・マコーミック両上院議員が不在だったことも可決に寄与した。

この決議案は今月初めに下院を通過していた。ただ、いわゆる「 両院一致決議」のため大統領の署名は必要なく、定義上、法的拘束力を持たない。

ホワイトハウス当局者は上院の採決を一顧だにせず、今回の決議には「何の重要性もない」と主張。採決されたのは「共和党議員の欠席」のせいだとの見方を示した。

この当局者は「 両院一致決議が大統領のもとに送られることはなく、法的拘束力もない」としている。

当局者は今回の決議について、イランとの敵対行為から米軍を撤収させるようトランプ氏に指示する内容だと説明。「ただ、敵対行為は4月7日の停戦で終了しており、米軍を撤収させるべき敵対行為自体が存在しない」と指摘した。

上院がイランを巡る戦争権限決議案の採決を行ったのは、今年に入ってから10回目。上院主導の別の決議案も先月に前進したが、民主党が可決に必要な支持の確保に動いている状況で、採決はまだ行われていない。