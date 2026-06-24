流しのブルペンキャッチャー回顧録

第10回 田中正義（日本ハム）



創価大時代の田中正義 photo by Sankei Visual





【忘れられない３つの場面】

田中正義といえば、３つの場面を思い出す。

１つ目は、創価高３年夏の西東京大会で見た田中だ。当時は肩を痛めており、「４番・センター」として出場していた。それでも、185センチ80キロのスラリとした体格はクリーム色のユニフォームによく映えた。立ち姿だけでも"大物感"が漂っていた。

試合前のシートノック。センターからストライドの大きな走りで打球を追い、動物的な柔軟性とスピードを感じさせる動きで捕球すると、サード、ホームへの返球が一直線に伸びていく。あれで、本当に肩を痛めているのか......。先発マウンドに立てない鬱憤を、渾身のスローイングで晴らしているかのようだった。

バッティングにも驚かされた。実践学園との４回戦。低めの速球を引っ張り込んだ打球は、雄大な放物線を描いて、神宮球場のレフト席上段近くまで届いた。力任せに振り回した打ち方じゃない。むしろ、バットの重みをまったく感じさせないスマートなスイングで、140メートルほど飛ばしてみせたのだ。

２つ目は創価大２年時の全日本大学選手権。東京ドームで行なわれた佛教大との１回戦だ。先発で立ち上がりから150キロ台の快速球に落差の大きなカーブ、スライダー、フォークを交えて、スコアボードにゼロの山を築いていく。終わってみれば４安打９奪三振、無四球完封。長身から投げ下ろすオーバーハンドなのに、高めに浮く球はほとんど見られない。制球力の高さが際立っていた。

そして３つ目は、つづく２回戦。５回途中から２番手で登板した亜細亜大戦だ。この試合は１失点したものの、２安打８奪三振、またも無四球で試合を締めた。しぶとい亜細亜大打線ですら芯で捉えられない。ホップ成分たっぷりの剛速球が、うなりを上げながらミットに突き刺さった。

「とんでもない投手が出てきたぞ......。いずれ、ミットを構える日が来るんだろうな」と、そんな予感に恐怖していたものだ。

【ドラフト直前の緊迫したブルペン】

そして２年後、その予感が現実となる日がやってきた。最上級生となった田中は、心身ともに充実期を迎えていた。そんな彼のボールを受けるため、私は東京・八王子市にある創価大グラウンドへ向かった。

正直、この投手だけは回避したかった。命の危険を感じていたからだ。ふつうに投げて150キロ、しかも190センチ近い長身とあの長いリーチから投げ下ろしてくる角度は、もはや想像すらつかない。

田中が４年秋のリーグ戦を戦っていた、その最終週あたりだったと思う。そんな時期に取材のお許しが出たのだから、おそらくリーグ優勝が決まっていたのだろう。

当時の創価大投手陣は、田中のほかに池田隆英（日本ハム）もいて、東京新大学リーグでは無敵の存在だった。雨上がりの煙ったような空気の向こうに、外野で遠投を続ける田中の姿が見える。

長い両の腕を、白鳥のように左右へ目一杯広げて投げる。ひと目でそれとわかる優雅なモーションだ。指先を離れたボールが、浅い角度でグイグイ伸び、なかなか落ちてこないまま、待ち構える捕手の頭上をはるかに越えていく。

ボールを投げるための排気量は計り知れない。あのエンジンパワーが、わずか18.44メートルのなかで凝縮されて炸裂するのかと思うと、正直、こんな小さなミットでよく受け止められるものだなぁ、と不思議に思う。



「正義は、ウォーミングアップ、長いですよ。自分の体のことにものすごく気を配るし、慎重です。ちょっとでも気になるところがあると、絶対投げませんから」

佐藤康弘コーチ（現監督）が言葉をかけてくれ、ちょっと落ちついた。２年春の大学選手権での衝撃デビューから、夏の大学日本代表。オーバーワークから右ヒジを痛めて以来の「ルーティン」だと知った。

ブルペンのマウンドに田中が立った。大きな投手だとは思っていたが、いざ向き合うと想像以上だった。首が長いためか顔の位置がやけに高く見える。さらに上半身の骨格が大きく、肩幅も広い。マウンド上に立つだけで威圧感があり、その体躯は実際の数字以上に大きく感じられた。これなら、マウンドから見下ろしただけで打者は圧倒されるに違いない。

立ち投げの初球は、はるか頭上を越えた。「流しのブルペンキャッチャー」の現場でよくある現象だ。相手もけっこう緊張するらしい。だが２球目からは、とんでもないボールが来た。指先に完璧にかかった剛球が「ドカン！」とミットを弾く。この時、田中は188センチ90キロ。高校時代より一段と大きくなった雄大な体躯のパワーが、余すことなくボールに伝わっていた。まるで重量そのものが向かってくるような感覚だった。

「おおー、ナイスボール！」

大声を張り上げても、なんにも反応しない。嫌なのかな......。こういうのが一番やりにくい。

「ちょっと気難しいかもしれませんよ」

佐藤コーチからは、そんな情報ももらっていた。けっこうバラついた立ち投げを10球ほどで終え、さて......と腰を下ろして、アッと驚いた。いつの間にか、ソフトバンクのスカウトが４人も田中の後方に並んでいたからだ。



「今日は、いいものが見られるなぁ」

小川一夫編成・育成部長（当時）の声が聞こえる。顔見知りばかり。こんなに恥ずかしい取材は初めてだった。しかも、スカウトたちが真後ろに並ぶと、よけいにボールが見づらくなる。

「宮田さん、すみません、ちょっとだけ横にずれてもらえますか」

もっとなんか言ってやろうかとも思ったが、一番顔見知りの宮田善久スカウトに、そんなことを言うぐらいが、せいぜいだった。

【ミットの紐が切れかかるほどの破壊力】

さあ、本番はここからだ。腰を下ろし、いつもよりも体を丸めて小さく構える。そうすることで、不思議とどれだけ速いボールでも「見える」ようになる気がするのだ。

「本気でいいからね」

田中にひと声かける。こちらにだって、見られている意地もあれば見栄もある。「はい」と、小さな返事が聞こえた次の瞬間だった。とんでもないボールが、こちらの左肩付近へ飛び込んでくる。もちろんミットは間に合わない。

重い──。いや、それ以前に、ボールそのものが大きく見える。そんな錯覚を覚えるほどの迫力だった。トレーニング用の鉛のボールみたいなのが、150キロ近いスピードで、瞬時にミットにドカンと来る。

「よくこんなボール、毎日捕れるね」

横で見ている捕手の賀部秀平（当時４年）に声をかけたのは、最初の１球で骨にダメージを受けてしまい、ミットの中の手のひらを癒すための「時間稼ぎ」なのだ。

初球をなんでもないフリをして、まあまあの捕球音で受けたから、２球目からは遠慮も加減もない。本気のボールが次々とミットへ向かって飛んできた。

「テイクバックから腕の振りまでがちょっと忙しくなってしまうので、大谷（翔平）投手みたいに、ひと間あってからズバッといけるようになれば......」

そう課題を口にしていた田中だったが、受けるほうからすれば、この忙しいリズムのほうが捕りづらい。今日は逆球も多い。右打者の外角に構えれば、ボールは平然と内角へ飛んでくる。とはいえ、その逆球がまた強烈だ。バットを粉砕しそうな威力がある。気づけば、ミットの網を留めている紐が切れかかっていた。

どれほど威力のあるボールでも、逆球ばかりでは納得がいかない。田中の顔には、そう書いてあるように見えた。ソフトバンクのスカウト４人が並ぶ光景に緊張していたのは、じつは私よりも田中だったのだろう。ドラフト直前のこのブルペンは、いわば最終面接の場だ。

投球後、彼はこんな言葉を口にした。

「みんなが注目するなかで結果を出さなきゃいけない。そのプレッシャーは乗り越えたいなと思っているんです」

もう30球近く投げてもらっただろうか。締めの１球をお願いする。

「オレが一生忘れないようなスゴいやつな！」

思いっきり大きく体を開き、長い右腕がガバッと来たが、勢い余って引っかけた速球が左打席のほうへ吹っ飛んできた。「うわっ」と思って、目一杯伸ばした左手のミットが「バーン！」と引っ張られ、手首ごと吹っ飛ばされたかと思った。もちろん、今でも左手は無事なのだが、それぐらいの衝撃だった。

その時の縁もあってか、田中は2016年ドラフトで5球団競合の末、ソフトバンクに入団。ただ、６年間で34試合の登板にとどまるなど、本来のポテンシャルを発揮することはできなかった。

しかし2023年、近藤健介の人的補償として移籍した日本ハムで大ブレイク。「正義執行」の名の下、ブルペン陣に欠かせない存在となった。彼の活躍を見るたびに、あの日の左手のしびれがよみがえる。



田中正義（たなか・せいぎ）／1994年７月19日生まれ、神奈川県出身。投手。創価高では１年夏に背番号１をつけるも、右肩痛の影響もあり、主将となった２年秋から主に中堅手として試合に出場し、３年夏の西東京大会４強。創価大で投手に専念し、３年春秋ともに６勝０敗で秋は防御率0.00。東京新大学リーグでＭＶＰ１度、最優秀投手賞３度、ベストナイン３度受賞。５球団競合の末、2016年ドラフト１位でソフトバンク入団も、６年間で34試合の登板にとどまり、2023年、近藤健介の人的補償として日本ハムに移籍。同年、守護神に抜擢され25セーブを挙げる活躍を見せるなど、チームのブルペン陣に欠かせない存在となっている。