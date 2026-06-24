「上智大学出身と聞いて驚いた女性有名人」ランキング！ 2位「サーヤ（ラランド）」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年6月6日、全国10〜60代の男女300人を対象に、上智大学出身と聞いて驚いた女性有名人に関するアンケートを実施しました。その中から、「上智大学出身と聞いて驚いた女性有名人」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位：サーヤ（ラランド）／38票
2位にランクインしたのは、人気お笑いコンビ「ラランド」のサーヤさんです。上智大学外国語学部イスパニア語学科の出身です。入学前からお笑いサークル「SCS」への入会を決めていましたが、参加したアカペラサークルの新歓で馴染めずにいた同級生のニシダさんをSCSに誘い、コンビ「ラランド」を結成しました。在学中から数々の学生漫才の大会で結果を残し、現在の活躍へと繋がっています。
回答者からは、「お笑い芸人としての印象が非常に強く、独特のセンスやトーク力で活躍しているため、難関私立大学である上智大学出身という学歴とのギャップに驚いたからです」（60代女性／愛知県）、「お笑いのセンスはすごく、歌もうまいが、頭もいいことは知らなかった」（40代女性／千葉県）、「お笑い芸人さんなので、超名門の上智大学出身という高い学歴を持っているギャップにびっくりしたからです」（40代女性／鹿児島県）といったコメントがありました。
1位：青山テルマ（歌手）／112票
見事1位に輝いたのは、歌手の青山テルマさんです。ファッショニスタとしても注目を集めるポップな印象の彼女ですが、上智大学国際教養学部を卒業した才女でもあります。エネルギッシュなアーティスト活動の裏にある、高い語学力と国際的なバックグラウンドのギャップに驚く人が最も多かったようです。
回答者からは、「若い頃から歌手1本でやってきたのかと思っていたから」（20代女性／東京都）、「歌が上手いので歌の専門学校に通っているのかと思っていたから」（20代女性／神奈川県）、「ギャルマインドの発言やファッションが印象的なので、上智大学という名門大学出身なのが驚きでした。クイズ番組や情報番組というよりは、バラエティなどで活躍してるイメージなので、上品で賢い上智大学というのがイメージとのギャップを感じました」（20代女性／石川県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
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2位：サーヤ（ラランド）／38票
2位にランクインしたのは、人気お笑いコンビ「ラランド」のサーヤさんです。上智大学外国語学部イスパニア語学科の出身です。入学前からお笑いサークル「SCS」への入会を決めていましたが、参加したアカペラサークルの新歓で馴染めずにいた同級生のニシダさんをSCSに誘い、コンビ「ラランド」を結成しました。在学中から数々の学生漫才の大会で結果を残し、現在の活躍へと繋がっています。
1位：青山テルマ（歌手）／112票
見事1位に輝いたのは、歌手の青山テルマさんです。ファッショニスタとしても注目を集めるポップな印象の彼女ですが、上智大学国際教養学部を卒業した才女でもあります。エネルギッシュなアーティスト活動の裏にある、高い語学力と国際的なバックグラウンドのギャップに驚く人が最も多かったようです。
回答者からは、「若い頃から歌手1本でやってきたのかと思っていたから」（20代女性／東京都）、「歌が上手いので歌の専門学校に通っているのかと思っていたから」（20代女性／神奈川県）、「ギャルマインドの発言やファッションが印象的なので、上智大学という名門大学出身なのが驚きでした。クイズ番組や情報番組というよりは、バラエティなどで活躍してるイメージなので、上品で賢い上智大学というのがイメージとのギャップを感じました」（20代女性／石川県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
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(文:坂上 恵)