時に起点として。時にフィニッシャーとして。メッシの特性を理解。アルゼンチンの強みが見事に表現されたゲームだった【現地発】

時に起点として。時にフィニッシャーとして。メッシの特性を理解。アルゼンチンの強みが見事に表現されたゲームだった【現地発】