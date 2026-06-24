名古屋市内のレンタカー店で借りた車を、返却期限が過ぎても返さずに乗り回していたとして男が逮捕されました。

【写真を見る】レンタカーを返却期限が過ぎても返さず約１か月乗り回した横領の疑い 46歳の男逮捕 知人の52歳の男も別のレンタカーを横領した疑いで逮捕 愛知県警千種署

逮捕されたのは、住居不定・無職の46歳の男です。警察によりますと男は先月6日、名古屋市千種区のレンタカー店で、軽乗用車1台（時価94万円相当）を次の日に返す契約で借り、その後、返却期限を先月18日まで延長していましたが、車を返すことなく、約1か月にわたって乗り回していた横領の疑いが持たれています。

今月17日にレンタカー店から警察に被害届が出され、きのう男の逮捕にいたりました。警察の調べに対し男は「知人に返却を依頼したので知人が返却してくれていると思っていた」と容疑を否認しています。

また、警察はきのう、男の知人で名古屋市中川区の無職の52歳の男を横領の疑いで逮捕しました。知人の男は、今月9日に中川区のレンタカー店で軽乗用車1台（時価50万円相当）を2日後に返す契約で借り、その後、返却期限を今月18日まで延長していましたが、その後も車を返すことなく、乗り回していた疑いが持たれています。警察の調べに対し知人の男は「間違いありません」と容疑を認めているということです。

警察は2人の犯行の動機やレンタカーを借りた目的などについて、さらに調べを進めています。