「茶狐カード」は欲を満たすのが大事なことを教えてくれる！？【指導霊さんオラクルカード】

「茶狐カード」は欲を満たすのが大事なことを教えてくれる！？

13 茶狐 （ちゃこ）

欲を認めて、満たす

基本解説

周囲が気になるあまり、自分に集中できない状態が続いていることを表すカード。例えば、気づいたら一日中SNSをスクロール…なんてことも。自分が本来もっているはずの価値を見失った状態で、付加価値ばかりを外側に探し求めているのでは？と聞かれているようです。と言うと、良くない状態のように思えるかもしれませんが、より自分を愛するための通過点なので、特に問題ではありません。ここから進化していくためには、まず自分のなかにある欲望を認めて、受け入れて、満たすことだと伝えています。

チャネリングメッセージ

目標は見えているけれど、到達するためのルートが見えていない。だから、自分はそんなところにたどり着けるわけがないと思い込んではいませんか？かと言って欲望を見ない振りはできなくて、今の環境に対する不満も止まらなくて、先に動く人たちを眺めては「羨ましい」と感じてしまう。このカードが出たあなたは、そろそろ自分も今いる場所から出て行かなければならないこと、出て行くための道すじを探せば見つかることを、知っているはずなのです。世間からミーハーだと、欲深いと思われても、いいじゃないですか。欲がわいてくる限り、満たしてみましょう。

【出典】『指導霊さんオラクルカード - 龍神、天狗、天狐、七福神が最幸の道を照らし出す』著：望月彩楓

本記事は書籍『指導霊さん オラクルカード』（日本文芸社版、ISBN:9784537221916）に付属のもっちーオリジナルオラクルカードの解説を含んでいます。オラクルカードについてより詳しく知りたい方はぜひ本書をお手にとって、実際にオラクルカードをご使用ください。