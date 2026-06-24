ドル円理論価格 1ドル＝161.43円（前日比+0.09円） ドル円理論価格 1ドル＝161.43円（前日比+0.09円）

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ドル円理論価格 1ドル＝161.43円（前日比+0.09円）



割高ゾーン：161.70より上

現値：161.54

割安ゾーン：161.16より下



過去5営業日の理論価格

2026/06/23 161.34

2026/06/22 160.95

2026/06/19 160.73

2026/06/18 160.21

2026/06/17 160.38



（注）ドル円理論価格とは？

Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています。理論価格を上回れば割高、下回れば割安と判断します。行き過ぎた相場は振り子のように修正されるため、押し目買い、戻り売りのメドを探す上で参考になります。

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