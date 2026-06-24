気象予報士でタレントの穂川果音（40）が24日までに自身のインスタグラムを更新。白Tシャツのカジュアル・コーデを披露した。

「少し綺麗めな印象を残したカジュアルなファッション大好き キャップのカラーは、普段のファッションに馴染むくすみ系カラーに最近ハマり中ですTシャツにベージュのパンツ、キャップ姿の写真をアップ。

「みんなは、どっちが好きーー？」と問いかけ、ハッシュタグで「＠ameri_daikanyama」「カジュアル」「キャップ」「americanneedle」と添えた。

この投稿にフォロワーらからは「カジュアルコーデもイケてますね。キャップもすごく似合って、可愛い」「茶色や紺系が良きですね」「ほかのん 格好えぇ〜」「めっちゃ可愛い」「果音さん素敵だなぁ〜」などの声が寄せられている。

穂川は、東京都出身で身長1メートル70。趣味は、コーヒー、スポーツ観戦、料理、日帰り旅、競馬。資格は気象予報士のほか、秘書検定2級、薬膳コーディネーター、防災士。

ABEMAの報道番組「ABEMA Prime」でお天気コーナーを10年にわたって担当し、今年3月に卒業した。血液型はA。