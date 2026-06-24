シントトロイデンで磨いた終盤の猛プレス…守備面に自信見せる後藤啓介「相手からしたらとても嫌だと思う」

シントトロイデンで磨いた終盤の猛プレス…守備面に自信見せる後藤啓介「相手からしたらとても嫌だと思う」