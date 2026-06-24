サンリオは急反騰、アジアや欧州が牽引し２７年３月期は営業利益１５％増を計画　

サンリオ<8136.T>は急反騰。２３日の取引終了後、２６年３月期の連結決算の発表にあわせて、２７年３月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は２２９８億円（前期比１８．４％増）、営業利益予想は８９５億円（同１５．０％増）とした。年間配当予想は中間・期末各８円の合計１６円を見込む。今年４月１日の１株につき５株の割合での株式分割後ベースで実質２円２０銭の増配となっており、これらを好感した買いが集まっている。



アジアや欧州が業績を牽引。アジアは中国での玩具やアパレル、日用消費財カテゴリーの強化によりライセンス事業が引き続き堅調に推移する見通し。物販事業は約２０店舗の新規出店を予定する。欧州はグローバルファストファッションブランドを中心にアパレルが業績に寄与する計画。複数キャラクター展開の加速のほか、スポーツコラボやカフェなどのリアル接点を拡充する。



２６年３月期は売上高が１９４０億８８００万円（前の期比３３．９％増）、営業利益が７７８億５９００万円（同５０．３％増）だった。なお、通期決算の発表は従来５月１３日を予定していたが、元常務取締役による不適切な報酬受給事案を巡り延期していた。



出所：MINKABU PRESS