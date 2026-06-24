イングランドは主要大会4大会連続で2戦目ドロー…POTMのベリンガム「上手く守った相手の一人に与えられるべき」
[6.23 L組第2節 イングランド 0-0 ガーナ]
イングランド代表は北中米ワールドカップL組第2節でガーナ代表とスコアレスドローに終わり、EUROを含めた主要大会で4大会連続2戦目が引き分けとなった。
ガーナ相手にボールを保持したイングランドだが、前半はなかなか決定機を作れない展開になった。後半もガーナの堅守に苦戦し、終盤にはクロスバーを叩く場面などチャンスを作ったもののノーゴールのままタイムアップ。2018年のロシアW杯でパナマに6-1で勝ったのを最後に21年のEURO・デンマーク戦(△0-0)、22年のW杯・アメリカ戦(△0-0)、24年のEURO・デンマーク戦(△1-1)に続き、今大会も2戦目が引き分けに終わった。
MFジュード・ベリンガムはこの試合のプレーヤー・オブ・ザ・マッチに選出されたものの、『BBC』のインタビューで「正直なところ僕はふさわしくない。上手く守った相手の一人に与えられるべきだろう。多くの時間で保持していたが試合を決められなかった。投票してくれた人には感謝したい」と控えめにコメント。相手が引き分け狙いだったとしつつ、「彼らは良い働きをした」とガーナを称えた。
キャプテンのFWハリー・ケインは「1-0や2-0で勝って突破を決められたはずの試合だった」と総括しながら、チャンスの回数が少なかったことを指摘した。続けて「0-0のまま試合が進んでいくと相手は自信をより持つようになり、より魂を込めて守ってくる」。早い時間帯にゴールが欲しかったが、ゴールに迫りきれなかったことがドローに繋がった。
イングランド代表は北中米ワールドカップL組第2節でガーナ代表とスコアレスドローに終わり、EUROを含めた主要大会で4大会連続2戦目が引き分けとなった。
ガーナ相手にボールを保持したイングランドだが、前半はなかなか決定機を作れない展開になった。後半もガーナの堅守に苦戦し、終盤にはクロスバーを叩く場面などチャンスを作ったもののノーゴールのままタイムアップ。2018年のロシアW杯でパナマに6-1で勝ったのを最後に21年のEURO・デンマーク戦(△0-0)、22年のW杯・アメリカ戦(△0-0)、24年のEURO・デンマーク戦(△1-1)に続き、今大会も2戦目が引き分けに終わった。
キャプテンのFWハリー・ケインは「1-0や2-0で勝って突破を決められたはずの試合だった」と総括しながら、チャンスの回数が少なかったことを指摘した。続けて「0-0のまま試合が進んでいくと相手は自信をより持つようになり、より魂を込めて守ってくる」。早い時間帯にゴールが欲しかったが、ゴールに迫りきれなかったことがドローに繋がった。