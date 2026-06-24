イングランドは主要大会4大会連続で2戦目ドロー…POTMのベリンガム「上手く守った相手の一人に与えられるべき」

イングランドは主要大会4大会連続で2戦目ドロー…POTMのベリンガム「上手く守った相手の一人に与えられるべき」