24日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比56.6％増の1438億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同67.1％増の1072億円となっている。



個別ではｉシェアーズ米国リート ＥＴＦ <1659> 、ｉＦｒｅｅ 米債 ７－１０年（為替ヘッジなし） <2015> 、ＭＡＸＩＳ ＮＹダウ上場投信 <2241> 、ＮＥＸＴ 香港ハンセン・ベア <2032> が新高値。グローバルＸ フィンテック－日本株式ＥＴＦ <2836> 、グローバルＸ チャイナテック ＥＴＦ <380A> 、グローバルＸ シルバー ＥＴＦ（為替ヘッジあり） <578A> 、グローバルＸ 防衛テック ＥＴＦ <466A> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 米ドル・ベア（１倍） <517A> など7銘柄が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> が6.72％高、ＳＭＤＡＭ Ａｃｔｉｖｅ ＥＴＦ <349A> が5.86％高、ＮＺＡＭ ＮＡＳＤＡＱ１００（為替ヘッジなし） <534A> が3.49％高と大幅な上昇。



一方、ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> は7.03％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ブロード上場投資信託 <1684> は4.23％安、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＭＳＣＩ日本株 <1479> は3.76％安、Ｏｎｅ ＥＴＦ ＥＳＧ <1498> は3.29％安、ＳＭＴ ＥＴＦ日本株厳選投資 <257A> は3.23％安と大幅に下落している。



日経平均株価が279円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金697億7400万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における同時刻の平均売買代金517億2900万円を大きく上回る活況となっている。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が107億3200万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が85億8800万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が43億2900万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が34億7400万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が32億6300万円の売買代金となっている。



株探ニュース