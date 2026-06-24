ＴＢＳで毎週火曜よるにお送りしている『マツコの知らない世界』。

６月３０日（火）よる８時５５分からの放送では、『バレーボールネーションズリーグ２０２６』で熱戦を繰り広げている日本のエース・髙橋藍選手、さらに元バレーボール女子日本代表主将の古賀紗理那さん、「月刊バレーボール」元編集長で長年にわたり選手を取材してきた古川美和子さんが登場！

スター選手たちの活躍で、かつての全盛期に匹敵する盛り上がりを見せる「バレーボールの世界」をお届けする。

なぜいま、バレーボールがこれほど盛り上がっているのか？

そこには２１世紀生まれの若き才能の活躍があるという。

２１世紀生まれ初の日本代表である髙橋選手が注目するニュースターを紹介。

さらに、３人は注目を浴びがちな「アタッカー」ではなく、「リベロ」や「セッター」に注目すると試合をより面白く見られるという。

世界を相手に戦うトップ選手ならではの視点から、競技について深掘りする。

身長とパワーで劣る日本が、世界と渡り合うために長年磨き上げてきた技術や戦術とは！？

名物監督の指導法や、オリジナリティあふれる必殺技、そして奇抜な戦術まで、日本の栄光の歴史とともにその進化を振り返る。

世界最高峰の技術を持つ、髙橋選手の必殺技を本人が解説。

さらに、スタジオの特設コートで、髙橋選手の強烈アタックをマツコが体感する。

髙橋選手が実演すると聞いたマツコは「私に当てて！」と返すなど、すっかり打ち解けた様子の２人。



これを観ればバレーボール観戦が数倍楽しめる！『マツコの知らない世界』は６月３０日（火）よる８時５５分から放送。