三田製麺所、総重量1.5キロ“超特盛つけ麺”が復活 デカ盛り“衝撃”再び【7・1〜7・31の期間限定】
つけ麺専門店・三田製麺所が、総重量1.5キロの「超特盛1.5kgつけ麺」を7月1日から31日までの期間限定で販売する。過去にSNSでも大きな話題を呼び、累計販売数1万食を突破した人気企画が復活。並盛の約5倍という圧倒的なボリュームで、再び多くの挑戦者を迎える。
【写真】ドドド！ドン！デカ盛り衝撃再び「超特盛り1.5kgつけ麺」
三田製麺所を運営するエムピーキッチンホールディングスは、期間中、通常は麺量1キロで提供している「超特盛つけ麺」を1.5キロへ増量して販売する。麺量は茹で後の重量で、注文時に超特盛を選ぶと自動的に1.5キロ仕様となる。
同企画は昨年と今年2月にも実施され、SNS上で大きな反響を集めた人気キャンペーン。食べ応えや満足感に加え、完食時の達成感も味わえることから、多くの利用者が挑戦した。
対象となるのは、「つけ麺」「特濃つけ麺」「冷やし鯛だし塩つけ麺」「旨辛つけ麺」「旨辛特濃つけ麺」の5商品。価格は「超特盛つけ麺」が1410円、「特濃超特盛つけ麺」が1560円、「超特盛冷やし鯛だし塩つけ麺」が1380円、「旨辛超特盛りつけ麺」が1510円、「旨辛特濃超特盛りつけ麺」が1660円となる。
また、キャンペーン期間中は超特盛メニューを注文した場合に限り、スープのおかわり1杯が無料となる。並盛から超特盛への変更は追加450円で対応する。
実施店舗は国内の三田製麺所43店舗で、フードコート店舗は対象外。アリオ柏店、イオンモール座間店、晴海トリトン店、アリオ八尾店、イオンモールナゴヤドーム前店、イオンモール東浦店、THE OUTLETS広島店、イオンモール広島府中店では実施しない。
【写真】ドドド！ドン！デカ盛り衝撃再び「超特盛り1.5kgつけ麺」
三田製麺所を運営するエムピーキッチンホールディングスは、期間中、通常は麺量1キロで提供している「超特盛つけ麺」を1.5キロへ増量して販売する。麺量は茹で後の重量で、注文時に超特盛を選ぶと自動的に1.5キロ仕様となる。
対象となるのは、「つけ麺」「特濃つけ麺」「冷やし鯛だし塩つけ麺」「旨辛つけ麺」「旨辛特濃つけ麺」の5商品。価格は「超特盛つけ麺」が1410円、「特濃超特盛つけ麺」が1560円、「超特盛冷やし鯛だし塩つけ麺」が1380円、「旨辛超特盛りつけ麺」が1510円、「旨辛特濃超特盛りつけ麺」が1660円となる。
また、キャンペーン期間中は超特盛メニューを注文した場合に限り、スープのおかわり1杯が無料となる。並盛から超特盛への変更は追加450円で対応する。
実施店舗は国内の三田製麺所43店舗で、フードコート店舗は対象外。アリオ柏店、イオンモール座間店、晴海トリトン店、アリオ八尾店、イオンモールナゴヤドーム前店、イオンモール東浦店、THE OUTLETS広島店、イオンモール広島府中店では実施しない。