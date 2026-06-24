【ニューヨーク＝平沢祐】ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は２２日（日本時間２３日）、１次リーグ第２戦が行われ、Ｊ組のアルゼンチン（世界ランキング１位）はメッシの２発でオーストリア（同２４位）に快勝し、決勝トーナメントに進出した。

メッシはＷ杯通算１８得点とし、歴代最多記録を更新した。アルジェリア（同２８位）はヨルダン（同６３位）に逆転勝ちして今大会初勝利。Ｉ組ではフランス（同３位）がイラク（同５７位）を圧倒し、ノルウェー（同３１位）はセネガル（同１５位）に競り勝ち、ともに１次リーグ突破を決めた。（世界ランキングは１１日時点）

アルゼンチン２―０オーストリア

初戦でハットトリック（３得点）を達成したアルゼンチンのメッシが２得点の活躍。３８分に先制点を決め、終了間際に加点してチームを１次リーグ突破に導いた。メッシはＷ杯通算得点を１８に伸ばし、歴代単独１位となった。オーストリアは高さを生かして攻めたが決めきれなかった。

アルゼンチン、成熟の２連勝

オーストリアを率いるのは、高強度の守備とショートカウンターを重視する現代戦術の礎を築いたラングニック監督。連覇を狙うアルゼンチンに、引き気味に構えて守備網を張った。

だが前回王者が上手だった。ビッグクラブの主力に成長したフェルナンデスやマカジステルらの中盤が、囲まれてもわずかな隙間を縫って味方につなぎ、あっという間に広いスペースにボールを運んでいく。

仕上げをするのはもちろんメッシ。３８分、メディナの左クロスを味方がスルーし、その後方から流し込むと、終了間際には自らのシュートの跳ね返りを蹴り込み、だめ押しした。

相手の間をふらふらと歩き、時に立ち止まるメッシは、勝負所の見極めとひらめき、そして最高の技で、簡単にゴールを奪ってしまう。相手、味方でさえも、戦術の枠にはめることはできない。４０年前の６月２２日は、同胞のマラドーナがＷ杯メキシコ大会で「神の手」と「５人抜き」で伝説になった日。Ｗ杯通算得点を単独１位となる１８に伸ばし、新たな伝説を刻んだ主将を、マカジステルは「彼がやることは、ただただ信じられない。本当に異次元だ」と心酔ぶりを隠さない。

４年前から主力に大きな変化はなく、熟成を進めたアルゼンチン。前回、前々回と苦戦した１次リーグを２連勝で早々に突破した。「先に向けて安心感を与えてくれる勝利だ」とメッシ。「神の子」と仲間たちの進軍は、これからが本番だ。（星聡）

アルゼンチン・スカロニ監督「ボールを保持していない状況は好ましくないが、それも試合というもの。もっとうまくやれた可能性はあるが、もっと悪い結果になっていた可能性もある。我々はしっかりと戦い抜いた。それこそがチームに求めていることだ」