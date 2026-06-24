北中米ワールドカップ・グループL

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は23日（日本時間24日）、グループL第2節のイングランド―ガーナが米ボストン・スタジアムで行われ、0-0で引き分けた。試合開始前のFIFAランキング4位で、優勝候補にも挙げられるイングランドが同73位のガーナに大苦戦。英ファンからは嘆きの声が続出している。

初戦2発のエースFWハリー・ケインを中心に攻め、実に18本のシュートを放つも無得点。終始ボールを支配するも決定力を欠き、フラストレーションの溜まる展開で結局スコアレスドローに。勝ち点1を積み上げたものの、1勝1分けの勝ち点4で決勝トーナメント進出は持ち越しとなった。

イングランド代表の公式Xが試合結果を伝えた投稿には、母国ファンから「酷く不快だった」「イングランドvsガーナ：90分間の有酸素運動」「唯一のポジティブ要素は午前3時キックオフじゃなかったことだけ」「イライラするね」「俺たちはどうしてこうなんだ」「もうこの試合の話は二度としないようにしよう」「がっかりだ。失望した」と嘆きや怒りの声が殺到した。

試合後、イングランドのFIFAランキングは4位のまま変動なしだったが、ポイントは17.86ダウン。逆にガーナは17.86ポイントが加算され、64位と9つもランクを上げた。



（THE ANSWER編集部）