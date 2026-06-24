◆園田競馬１日目（６月２４日）

《小牧 太》

１００勝。ブエラフェルテ（１１Ｒ）に手応え。「一発はある」（◎）。エルグランゴラッソ（１０Ｒ）は「時計的にはＪＲＡ勢相手でも通用していい」（○）。

《下原 理》

７４勝。セクシーキャット（９Ｒ）に力が入る。「勝ち上がりでも」（◎）。アズユーライク（１２Ｒ）も「斤量の５６キロがどうかだけ」（◎）。ニネンエフグミ（５Ｒ）は「内枠をどう乗るかがカギ」（○）。ワーイズオーバー（１１Ｒ）も「手堅くまとめている。この相手にどこまで戦えるか」（○）。テーオーパーソナル（８Ｒ）は「前付けできたら」（○）シズカノウミ（６Ｒ）も「前走からの前進を見込んでいる」（○）。

《田野 豊三》

７２勝。ラピドフィオーレ（１１Ｒ）でメイン制覇に意欲。「メンバーはそろったが能力はある」（◎）。フセノオーロラ（９Ｒ）も「昇級したが、折り合いはつきやすい馬。引き続きチャンス」（◎）。スーパーアスラーダ（１２Ｒ）は「持ち味である先行力を生かしたい」（○）。ノーブルライナー（４Ｒ）も「昇級２戦目。内枠がカギに」（○）。オメガジェットマン（１Ｒ）は「ひと脚使える展開なら」（○）。ブンブンマル（５Ｒ）も「状態は悪くない。ひと脚に懸けたい」（○）。スターアイセーラ（１０Ｒ）は「ＪＲＡ交流競走なのでどこまで食い下がれるか」（△）。

《杉浦 健太》

４６勝。デビュー戦を迎えるジューンスピーク（３Ｒ）でＶを意識。「スピードはあるし、仕上がりも悪くない」（◎）。ニックオブタイム（１Ｒ）は「条件がいいし、大外枠も歓迎」（◎）。グランサントル（８Ｒ）も「状態はいい。今度こそ決めたい」（◎）。グランドルチル（１１Ｒ）は「内で脚をためて行くつもり」（○）。ロードシャマール（１２Ｒ）も「展開次第で」（○）。ハルサメ（４Ｒ）は「じっくり構えて、しまいを伸ばしたい」（○）。

《笹田 知宏》

２８勝。期待のレゴリス（１２Ｒ）は「年齢的なものがあって…」（△）。

《大山 真吾》

２６勝。お薦めはナチュラル（８Ｒ）で「１２３０メートル戦は合う。前走のような流れになれば」（◎）。サティンボディス（４Ｒ）は「昇級しても差しに構えるレースで」（○）。エコロアテナ（５Ｒ）も「ひと脚しか使えないので、うまく展開を見極めたい」（○）。

《土方 颯太》

１９勝。ヴァラール（１２Ｒ）に前進を見込む。「叩き良化型なので２走目こそは」（◎）。スターリーソング（４Ｒ）も「自分のペースで運べれば」（◎）。テーオーコンドル（８Ｒ）は「距離短縮で前走以上の走りを」（○）。ファンシンレディー（９Ｒ）も「もまれ弱い面があるので気をつけたい」（○）。

《川原 正一》

１９勝。グランロゼ（２Ｒ）に気合。「馬体重が減ってれば」（○）。カネミツエース（５Ｒ）も「休み明けだが能検の動きは悪くなかったので」（○）。

《松木 大地》

１６勝。イーグルロゴ（３Ｒ）に好感触。「力はある。ゲートを五分に出てくれたら」（◎）。ララヴァンダンジュ（５Ｒ）も「能力はあるのでこの相手でも」（◎）。

【注】◎はＶ候補、○は上位入着、△は慎重な騎手コメントの感触