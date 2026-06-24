バラエティー番組『※女性は見ないでください』（テレビ東京系）が炎上した。霜降り明星・せいや（33）が出演し、ニューヨーク・嶋佐和也（40）らと「女性の前では言えない男性の本音を語る」というコンセプトの番組だ。

【こちらも読む】「探偵！ナイトスクープ」に批判殺到も…霜降り明星・せいやは小６長男への対応で好感度爆上がり

“女性が男性へのダメ出しをする番組”へのカウンターとして制作されたようだが、せいやと嶋佐の「女子の8割は漫画が読めない」「男の方が賢いんですよ」といった発言が特に酷いとして、SNS上では批判が殺到した。

《差別的なおじさん丸出しで恥》

《この時代に女性蔑視番組やるのすごい》

《女の子産まれたんでしょ？ 信じられない》

あまりの内容に「モキュメンタリーホラー」ではないかと推測する声も多いが、第2回目まで放送された今も、それらしき展開はない。

そんななか、ネット上では意外な指摘も浮上している。それは「霜降り明星で本当に“やばい”のは粗品ではなく、せいや」という説だ。

■過去にも不用意な言動が目立つせいや

霜降り明星といえば、過激な発言でたびたび炎上する粗品（33）が問題視されがちだが、実は逆の印象があると業界関係者は話す。

「粗品さんは“炎上芸で目立つ人”ではありますが、発言に責任を持つ意識が強い。例えば先輩の著書推薦コメントを頼まれた時、『自身に宗教色をつけたくない』という理由で断ったり、審査員として厳しいコメントをした後には全組に改善案を出したりしている。発言に覚悟を持っているんです」（業界関係者、以下同）

一方、せいやはどうか。

「その場が盛り上がればいいというバラエティータイプなので、思慮が浅くなる時がある。オンライン飲み会でのセクハラを報道されたり、JR東海の対応に激怒して謝罪に追い込んだり、失言でガンバ大阪の選手を怒らせたりと笑えないトラブルが多い」

吉本興行で実施されているコンプラ研修

今回の炎上についてはどう見るか。

「吉本興業では定期的にコンプラ研修を受ける必要があり、ジェンダー問題についても取り上げられているはずです。

なのに第一線で活躍するせいやさんや嶋佐さんが、なぜただの悪口をテレビで話しているのか理解できません。例え不謹慎でも笑いが上回る瞬間はあるものですが、単純に面白くなかったため炎上したのでは」

発言の浅はかさから、モキュメンタリーだと信じている視聴者もいるが。

「仮にそうだったとしても、不快に思った人が多かったというのは事実。想像力が至らず、女性を見下していると思われても仕方がない。せいやさんは“新しい切り口のトークバラエティ”と言っていますが、時代錯誤感が否めません。

番組側も『※女性は見ないでください』とゾーニングしたつもりなのかもしれませんが、公共の電波を利用しておいてそれはないでしょう」

せいやもこれを機に、自分の発言を考え直す転換点にしてほしい。

◇ ◇ ◇

ナイトスクープでは素人への誠実な対応が話題になったせいやだが？●関連記事【こちらも読む】「探偵！ナイトスクープ」に批判殺到も…霜降り明星・せいやは小６長男への対応で好感度爆上がり…もあわせてご覧ください。