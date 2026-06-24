アミューズメント施設を展開するGENDA GiGO Entertainmentは23日、公式アプリ「GiGOアプリ」で実施した利用停止措置を巡り、多くの利用者に混乱と不安を与えたとして謝罪し、対象アカウントの利用停止を一時解除すると発表した。

同社は22日、利用規約で禁止している複数アカウントの保有や利用が確認されたとして、一部アカウントの利用停止措置を実施。停止対象には、有料サービス「プライズパス」の契約者も含まれ、購入済みの回数券やサービス券の補償は行わない方針を示していた。

しかし発表後、SNS上では「不正利用をしていないのに停止された」「家族で同じ回線を利用していただけ」「お金返して」「別端末でログインしたことが原因ではないか」など、誤った判定を疑う声が相次いだ。

これらの声を受け、同社は23日「事前の説明不足や利用実態への配慮不足があった」と認め、「不正の意図なく利用していた一部利用者も停止対象となった」と説明。利用停止措置を一時的に解除する方針を明らかにした。ただし、著しく悪質な規約違反が認められたケースについては解除対象外とした。

同社によると、今回の措置は1台のスマートフォンから100以上のアカウントが利用されていた事例や、多いケースでは600以上のアカウントが紐付けられていた事例が確認されたことを受けたもの。複数アカウント利用の是正を目的としていたという。

今後は7月末までを「周知・猶予期間」とし、利用ルールの啓発を強化。8月以降に再調査を実施し、規約違反が確認されたアカウントには改めて利用停止などの措置を講じる予定とした。