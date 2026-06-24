電動キックスケーターなどのシェアリングサービスを手がける「Ｌｕｕｐ（ループ）」（東京）は２３日、京都府や府警と連携し、電動キックスケーターについて、京都市内の今出川通―五条通間の鴨川河川敷を走行すると、自動停止する機能を導入したと発表した。

発表に合わせ、同社が鴨川の三条通付近で、報道陣向けに機能を披露した。河川敷で、社員が電動キックスケーターを走らせると、「走行禁止エリアです」などと音声が流れ、減速して自動的に止まる様子を実演した。

同社は２０２１年から京都市内でシェアリングサービスを展開。府は、安心安全な河川環境を目指す鴨川条例で、河川敷への電動キックスケーターの乗り入れを禁止している。しかし、府京都土木事務所が走行などを確認して指導する事例が２４、２５年度だけでもそれぞれ９０件以上あったという。

同社は状況を改善しようと、車両に搭載した全地球測位システム（ＧＰＳ）を活用。鴨川の河川敷の一部エリアで走行を確認した場合、音声案内をした後、自動で走行を停止する機能を導入することにした。

岡井大輝社長は「電動キックスケーターの鴨川の走行ゼロを目指す。今後も地元の課題を聞いて安全対策に反映していく」と述べた。