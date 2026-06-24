乃木坂46の長嶋凛桜（19）が24日、ブログを更新。同日および25日の「真夏の全国ツアー2026」神奈川公演を欠席することについて、理由を説明した。

グループ公式サイトで「6月24日(水)・25日(木)に横浜アリーナにて開催する『真夏の全国ツアー2026』神奈川公演に出演予定の長嶋凛桜ですが、足の怪我に伴い、大事を取って休演させていただくこととなりました」と報告した。

長嶋はブログを更新し「楽しみに待っていてくださった皆さん、本当に申し訳ありません」と謝罪。「脚に痛みがあり、病院で診察を受け、診断結果をもとにスタッフさんと話し合いを重ねた結果、神奈川公演の2日間を休演させていただくことになりました」と説明した。

「私のパフォーマンスを見たいと言ってくれる皆さん 私に会うのを楽しみにしてくれる皆さん お仕事や勉強、家事を頑張れる理由と言ってくれる皆さん 神奈川公演でしか会えない方だって沢山いらっしゃいます そんな皆さんに感謝の気持ちと共に全力でお返しできるのが自分のパフォーマンス、ライブだと思っています。 だからこそ、今回いつも応援してくださる皆さんに元気を届けられないことが本当に悔しいです」と悔しさをにじませた。

最後に「悔しいけど、悲しいけど、また長嶋凛桜120％でステージに立てるよう、早く治します！」と前を向き、「だから、その日を楽しみに待っていてくださると嬉しいです！今日のライブでも皆さんが幸せと元気でいっぱいになりますように」と呼びかけた。