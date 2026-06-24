土屋太鳳（31）の姉・炎伽（ほのか、33）が24日、自身のインスタグラムで、小泉孝太郎（47）らが所属するイザワオフィスと業務提携すると発表した。

土屋は「数年前からお仕事をご一緒し、プライベートでも季節の御挨拶などさせていただいていたスタッフさんから、ある時ふとした折に『将来の夢』について質問をいただきました」と、今回の業務提携に至った経緯を説明。「『将来の夢』とあらためて言葉にして考えてみると、ここ数年、自分の中では様々なことが一区切りを迎えてきましたけれど、それは『終わり』なのかそれとも『次へのステップ』なのか、自分で考えているつもりでいながら実はしっかり考えていなかったのではないか、ということに気づきました」と続けた。その上で「それを機にその方を通して新しい出会いをいただき、本日からイザワオフィスさんと業務提携させていただくこととなりました」と報告した。

そして「ご縁に、心から感謝しております。私の今の生活や環境が大きく変わるというよりは今まで私が積み重ねてきたものを温かく理解して下さり、その上で、これからの日々に力を添えて下さる頼もしい存在としてアドバイスをいただきながら頑張ってまいります。よろしくお願い申し上げます」と感謝した。