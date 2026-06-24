「四人とも別行動すぎてすごい」スシロー、人気ゲームとのコラボ告知「本当に全員一人寿司しに来ただけかよww」
スシローの公式X（旧Twitter）は6月22日、投稿を更新。人気ゲーム「ゼンレスゾーンゼロ」とのコラボレーションを告知し、“お祝いアニメーション”を公開しました。
【動画】スシローがコラボを告知
コメントや引用リポストでは「本当に4人全員別行動だった...」「待って本当に全員一人寿司しに来ただけかよwwww」「スシローってタヌキOKやったっけ…」「すごい…絵面はかわいいのに四人とも別行動すぎてすごい」「ライトさんは可愛いからパフェを食べても許されるんだ」「ライトが…パフェ食べてる！え！かわよ！」「オリジナルEPに続いてアニメーション…だと…ッ！」と、ツッコミや歓喜の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【動画】スシローがコラボを告知
「本当に4人全員別行動だった...」同アカウントは「予告 #ゼンゼロ × #スシロー コラボは6/24(水)から！！！もう待ちきれない！」とつづり、1本の動画を投稿。「@Tamiura_0422 さんからお祝いアニメーションが！！！ありがとうございます！みんなでコラボ楽しみましょう！！！」とのことです。動画では、キャラクターたちがスシローを満喫する様子が描かれています。
「ホログラム加工のレーザーチケット！」同アカウントは、22日にも「#ゼンゼロ × #スシロー コラボは6/24(水)から！！！ホログラム加工のレーザーチケット！かっこいい〜〜どれもほしい！」と、コラボレーションの告知をしていました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)