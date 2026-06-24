スシローの公式Xは6月22日、投稿を更新。人気ゲーム「ゼンレスゾーンゼロ」とのコラボレーション告知をし、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：スシロー公式Xより）

写真拡大

スシローの公式X（旧Twitter）は6月22日、投稿を更新。人気ゲーム「ゼンレスゾーンゼロ」とのコラボレーションを告知し、“お祝いアニメーション”を公開しました。

【動画】スシローがコラボを告知

「本当に4人全員別行動だった...」

同アカウントは「予告　#ゼンゼロ × #スシロー　コラボは6/24(水)から！！！もう待ちきれない！」とつづり、1本の動画を投稿。「@Tamiura_0422 さんからお祝いアニメーションが！！！ありがとうございます！みんなでコラボ楽しみましょう！！！」とのことです。動画では、キャラクターたちがスシローを満喫する様子が描かれています。

コメントや引用リポストでは「本当に4人全員別行動だった...」「待って本当に全員一人寿司しに来ただけかよwwww」「スシローってタヌキOKやったっけ…」「すごい…絵面はかわいいのに四人とも別行動すぎてすごい」「ライトさんは可愛いからパフェを食べても許されるんだ」「ライトが…パフェ食べてる！え！かわよ！」「オリジナルEPに続いてアニメーション…だと…ッ！」と、ツッコミや歓喜の声が寄せられました。

「ホログラム加工のレーザーチケット！」

同アカウントは、22日にも「#ゼンゼロ × #スシロー　コラボは6/24(水)から！！！ホログラム加工のレーザーチケット！かっこいい〜〜どれもほしい！」と、コラボレーションの告知をしていました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。

(文:多町野 望)