テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）は23日の放送冒頭で、今週1週間「遅めの冬休み第2弾」を取得中のレギュラーコメンテーターで元同局社員、玉川徹氏に加え、水曜コメンテーターを務める「リディラバ」代表で社会起業家の安部敏樹氏も、この日の放送を欠席すると報告した。

MCのフリーアナウンサー羽鳥慎一が「今日は、玉川さんと安部さんがお休みということになります」と、2人の休演を伝えた。安部氏の代理で、共同通信の太田昌克編集委員が出演。安部氏とともに水曜コメンテーターを務めている元AERA編集長でジャーナリストの浜田敬子氏は、通常どおり生出演した。

玉川氏は先週19日からお休みを取っているが、同日は金曜コメンテーターの元プロ野球選手でタレント、長嶋一茂も欠席し、番組のコメンテーター2人が休演する珍しい布陣になっていたが、この日も同様となった。

玉川氏について、羽鳥は22日、「玉川さん、2週間の冬休みを2分割することになりまして、その後半戦のお休みに入っております」と報告。5月末に取得した「遅めの冬休み」を再び取得し、今週は番組を休んでいることを、羽鳥は22日以降毎日伝えている。安部氏については、特に理由は触れられなかった。