◆米大リーグ ツインズ―ドジャース（２３日、米ミネソタ州ミネアポリス＝ターゲットフィールド）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２３日（日本時間２４日）、敵地・ツインズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。悪天候のため予定より２８分遅れで始まった中、初回先頭の第１打席は新人左腕ロハスから四球を選んで３試合連続出塁とした。

その後２死一、二塁からエドマンの中前適時打で左膝が万全ではない大谷が二塁から一気に生還して先制のホームを踏んだ。すると、次打者のマンシーに近づいて“耳打ち”する場面も。対戦経験のないルーキーの情報を味方に伝えていた。

大谷は２試合連続の先頭打者弾とはならなかったが、ツインズ戦は昨季からこの日まで４試合連発となっており、メジャー通算３００本塁打まで３本と迫る大谷にはこの後も豪快アーチの期待がかかっている。

前日２２日（同２３日）の同戦では、初対戦となった右腕マシューズの８７マイル（約１４０キロ）チェンジアップが真ん中付近に入ってきたところを見逃さず、打球速度１１２・８マイル（約１８１・５キロ）、打球角度２５度、飛距離４１４フィート（約１２６・２メートル）で１７号先頭打者弾を右翼席後方のコンコースまでかっ飛ばした。ツインズ側はあまりにも打たれるからか、９回２死一塁では塁が埋まっていないにも関わらず、大谷を申告敬遠したほどだった。

大谷は１９日（同２０日）の試合を“父親休暇”で欠場。２０日に真美子夫人が第２子を無事出産したことをインスタグラムで報告した。２５年４月に第１子となる長女が生まれた時とは違い、今回は「父親リスト」に入ることなく、欠場わずか１試合で２０日（同２１日）に復帰。同戦でいきなりアーチをかけるなど、この日までで２児のパパとして３戦２発と“父親パワー”が止まらない状況だ。２４日（同２５日）の同戦では投手として中６日で先発予定だが、登板前日に一気に「３００」の大台に達しても何ら不思議ではない。