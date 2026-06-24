『ようこそ実力至上主義の教室へ』1st〜4th Season全話無料一挙配信
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、大人気“学園黙示録”『ようこそ実力至上主義の教室へ ４th Season ２年生編１学期』最終回の配信を記念し、「１st Season」から「４th Season ２年生編１学期」最終回までを６月23日（火）夜７時30分より、ノンストップで無料一挙配信している。
『ようこそ実力至上主義の教室へ』は、累計部数1160万部を突破した衣笠彰梧による人気ライトノベルが原作。優秀な者だけが好待遇を受けられる徹底した実力至上主義を掲げる進学校「東京都高度育成高等学校」を舞台に、問題児揃いの底辺クラス・１年Dクラスに配属された主人公・綾小路清隆が最上位クラスのAクラスを目指すクラスメイト・堀北鈴音らとともに学校社会の中での熾烈な競争と駆け引きを繰り広げるストーリー。高校生たちによる緻密な心理戦や頭脳戦が人気を集め、2017年に初めてアニメ化を果たし、2026年４月からは「４th Season」を配信中。新２年生に進級した綾小路たちの新たな戦いが展開され、さらなる盛り上がりを見せている。
このたび、『ようこそ実力至上主義の教室へ ４th Season ２年生編１学期』最終回の配信を記念し決定したシリーズ全話のノンストップ無料一挙配信企画では、最終回配信前日の６月23日（火）夜７時30分より、「１st Season」から「４th Season ２年生編１学期」の最終回直前となる第15話までを無料一挙配信。また続けて６月24日（水）夜10時より、最終回・第16話を地上波先行で無料配信。さらに、最終回配信直後の６月24日（水）夜10時30分からは、「４th Season ２年生編１学期」の全話無料一挙配信も実施。なお一挙配信後は、「１st Season」から「３rd Season」までを２週間無料で楽しめる。
また、「４th Season ２年生編１学期」最終回の配信と無料一挙配信企画を記念したプレゼントキャンペーンも実施決定。『ようこそ実力至上主義の教室へ』公式X(@youkosozitsu）、ABEMAアニメ公式X (@Anime_ABEMA)をフォローし、６月23日（火）夜７時30分頃にABEMAアニメ公式Xより投稿される本キャンペーン投稿を６月28日（日）中までにリポストした方から抽選で１名に、千葉翔也、佐藤未奈子、江頭宏哉、瀬戸桃子、徳留慎乃佑、佐伯伊織、坂田将吾ら豪華キャスト７名のサイン入り台本をプレゼント。
(C)衣笠彰梧・KADOKAWA刊／ようこそ実力至上主義の教室へ製作委員会
(C)衣笠彰梧・KADOKAWA刊／ようこそ実力至上主義の教室へ２製作委員会
(C)衣笠彰梧・KADOKAWA刊／ようこそ実力至上主義の教室へ３製作委員会
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『ようこそ実力至上主義の教室へ』は、累計部数1160万部を突破した衣笠彰梧による人気ライトノベルが原作。優秀な者だけが好待遇を受けられる徹底した実力至上主義を掲げる進学校「東京都高度育成高等学校」を舞台に、問題児揃いの底辺クラス・１年Dクラスに配属された主人公・綾小路清隆が最上位クラスのAクラスを目指すクラスメイト・堀北鈴音らとともに学校社会の中での熾烈な競争と駆け引きを繰り広げるストーリー。高校生たちによる緻密な心理戦や頭脳戦が人気を集め、2017年に初めてアニメ化を果たし、2026年４月からは「４th Season」を配信中。新２年生に進級した綾小路たちの新たな戦いが展開され、さらなる盛り上がりを見せている。
また、「４th Season ２年生編１学期」最終回の配信と無料一挙配信企画を記念したプレゼントキャンペーンも実施決定。『ようこそ実力至上主義の教室へ』公式X(@youkosozitsu）、ABEMAアニメ公式X (@Anime_ABEMA)をフォローし、６月23日（火）夜７時30分頃にABEMAアニメ公式Xより投稿される本キャンペーン投稿を６月28日（日）中までにリポストした方から抽選で１名に、千葉翔也、佐藤未奈子、江頭宏哉、瀬戸桃子、徳留慎乃佑、佐伯伊織、坂田将吾ら豪華キャスト７名のサイン入り台本をプレゼント。
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