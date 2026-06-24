天皇皇后両陛下がベルギーで晩餐会へ　皇后さまはレースのドレスにティアラ　「交流の歴史に新しい1ページを」　国王「敬愛の念は心からの真摯なもの」

ベルギーを訪問中の天皇皇后両陛下は日本時間24日、国賓を歓迎する晩さん会に出席されました。

晩さん会は日本時間24日の早朝、ブリュッセルのラーケン宮で行われ、陛下とレースがあしらわれたドレスにティアラ姿の皇后さまは、国王夫妻と記念撮影されました。

また、長女で王位継承者のエリザベート王女など国王の4人の子ども達も国賓を歓迎する晩さん会に初めて出席しました。

晩餐会ではまず、フィリップ国王が、「天皇陛下 皇后陛下 ようこそベルギーへお越し下さいました」とスピーチし、陛下とのジョギングなど長い交流を振り返り、「私たちの日本に対する敬愛の念は心からの真摯なもの」と述べました。

続いて、陛下は昭和天皇と国王の祖父から、愛子さまとエリザベート王女まで、ほぼ同じ年に生まれたことを「四世代にわたるご縁に近しさを感じています」と述べ、開催中のサッカーワールドカップについても「両国代表チームの健闘を祈りたい」と触れられました。

陛下は、「貴国への国賓訪問を通じて、長きにわたって続く交流の歴史に、新しい1ページを加えることができることをうれしく思います」と話しました。

さらに、オランダ語とフランス語で乾杯を意味する「Proost！」「Sante！」で杯を上げられました。

宮内庁によりますと、両陛下は王女たちと食後にコーヒーを飲みながら歓談されたということです。