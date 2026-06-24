【レベル４土砂災害危険警報】宮崎県・高原町に発表 09:14時点
気象台は、24日午前9時14分に、レベル４土砂災害危険警報を高原町に発表しました。
南部山沿いでは、土砂災害に厳重に警戒してください。
【土砂災害警報（発表中）】
■宮崎市
●レベル２土砂災害注意報
■都城市
●レベル２土砂災害注意報
■延岡市
●レベル２土砂災害注意報
■小林市
●レベル２土砂災害注意報
■日向市
●レベル２土砂災害注意報
■西都市
●レベル２土砂災害注意報
■えびの市
●レベル２土砂災害注意報
■高原町
●レベル４土砂災害危険警報【発表】
■国富町
●レベル２土砂災害注意報
■綾町
●レベル２土砂災害注意報
■高鍋町
●レベル２土砂災害注意報
■新富町
●レベル２土砂災害注意報
■西米良村
●レベル２土砂災害注意報
■木城町
●レベル２土砂災害注意報
■川南町
●レベル２土砂災害注意報
■都農町
●レベル２土砂災害注意報
■門川町
●レベル２土砂災害注意報
■諸塚村
●レベル２土砂災害注意報
■椎葉村
●レベル２土砂災害注意報
■美郷町
●レベル２土砂災害注意報
■高千穂町
●レベル２土砂災害注意報
■日之影町
●レベル２土砂災害注意報
■五ヶ瀬町
●レベル２土砂災害注意報