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気象台は、24日午前9時14分に、レベル４土砂災害危険警報を高原町に発表しました。

南部山沿いでは、土砂災害に厳重に警戒してください。

【土砂災害警報（発表中）】
■宮崎市
●レベル２土砂災害注意報

■都城市
●レベル２土砂災害注意報

■延岡市
●レベル２土砂災害注意報

■小林市
●レベル２土砂災害注意報

■日向市
●レベル２土砂災害注意報

■西都市
●レベル２土砂災害注意報

■えびの市
●レベル２土砂災害注意報

■高原町
●レベル４土砂災害危険警報【発表】

■国富町
●レベル２土砂災害注意報

■綾町
●レベル２土砂災害注意報

■高鍋町
●レベル２土砂災害注意報

■新富町
●レベル２土砂災害注意報

■西米良村
●レベル２土砂災害注意報

■木城町
●レベル２土砂災害注意報

■川南町
●レベル２土砂災害注意報

■都農町
●レベル２土砂災害注意報

■門川町
●レベル２土砂災害注意報

■諸塚村
●レベル２土砂災害注意報

■椎葉村
●レベル２土砂災害注意報

■美郷町
●レベル２土砂災害注意報

■高千穂町
●レベル２土砂災害注意報

■日之影町
●レベル２土砂災害注意報

■五ヶ瀬町
●レベル２土砂災害注意報