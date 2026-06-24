41歳クリスティアーノ・ロナウドが史上初6大会連続ゴール　ポルトガルが5−0でウズベキスタンを圧倒【FIFAワールドカップ2026】

◇FIFAワールドカップ2026 グループステージ グループK ポルトガル5−0ウズベキスタン

グループKでは、FIFAランキング5位のポルトガルが23日（日本時間24日）、同50位のウズベキスタンと対戦し5−0で勝利。ポルトガルのクリスティアーノ・ロナウド選手（41）が2ゴールを挙げ、ワールドカップ史上最長となる6大会連続の得点をマークした。

2006年ドイツ大会から前回の2022年カタール大会まで5大会連続でゴールを決めていたC・ロナウドは、初戦のコンゴ民主共和国戦では不発に終わり、試合も1−1のドローに終わっていた。

迎えた第2節、C・ロナウドは前半6分、右からのクロスを右足のボレーでニアに蹴り込んでネットを揺らす先制ゴール。史上初となる6大会連続ゴールを決めると、ポルトガルが2−0とリードして迎えた後半39分には、ブルーノ・フェルナンデスのスルーパスで抜け出し、ペナルティーエリア右からゴール左下へ右足で冷静に流し込み2点目をマークした。

大エースの復活ゴールなどで5−0と快勝したポルトガルは、1勝1分けの勝ち点4でグループ首位に浮上。27日（日本時間28日）の第3節はコロンビアと対戦する。