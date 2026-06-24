「自分が情けない」…最高年収1,200万円超・71歳元エリート会社員、専業主婦妻の突然死で生活一変…恥を忍んで娘に尋ねた「洗濯機の使い方」

「家のことは妻に任せきり」「自分は働いて家族を養ってきた」――そんな夫婦は決して珍しくありません。しかし、その当たり前が突然失われたとき、残された側は想像以上の困難に直面することがあります。今回は、妻の急死によって生活が一変した71歳男性の事例をもとに、夫婦の役割分担と“もしもの備え”について考えていきます。

エリート会社員の自負と、突然訪れた「日常の終わり」

地方都市の一戸建てで暮らす須藤清さん（仮名・71歳）は、かつて中堅企業の営業幹部として活躍。現役時代のピーク時には年収1,200万円を超えていました。

自分が家族を養っているという強い自負があり、家事や家計管理のいっさいを専業主婦の妻・佳代子さん（享年69歳）に丸投げしていました。口座管理や光熱費の支払いはすべて「妻の仕事」。定年後も妻が須藤さんの年金を含めて、すべてをやりくりしていました。

しかし、そんな平穏はある冬の朝、佳代子さんが「胸が苦しい……」とリビングの床に崩れ落ちたことで一変します。病名は「大動脈解離」。病院に到着したときにはすでに心肺停止状態でした。

突然の別れに呆然としながらも、娘（39歳）の手を借りて約120万円の「家族葬」の手配を済ませた須藤さん。ところが、葬儀後に銀行へ向かった須藤さんはATMの前で立ち尽くします。

「自分の口座なのに、暗証番号がわからない……」

適当に番号を入力して口座をロックさせてしまった須藤さん。窓口で手続きをして解除されたものの、記帳して驚きました。須藤さんの口座には、直近2ヶ月分の年金（約48万円）しか残っていなかったのです。

妻の佳代子さんは、毎月の年金が振り込まれるたび、生活費の決済や貯蓄のために自分名義の「家用口座」へ大半を移し替えていたのでした。

これが、さらなる問題を引き起こします。銀行に妻の死亡を伝えた瞬間、その「家用口座」が完全に凍結されてしまったのです。たとえ原資が夫の稼ぎであっても、名義が妻である以上、正式な相続手続きを終えるまでは1円も引き出せません。

結局、120万円の家族葬の費用は娘が一時的に立て替えることになり、須藤さんは自分の口座の残高で生活をすることになりました。

「まさか、娘に金を借りることになるなんて……情けなくてたまりませんでしたよ」

しかし、須藤さんが直面する“まさかの事態”は、ここからが本番でした。

恥を忍んで娘に請う「洗濯機の使い方」と家事ゼロからの出発

お金以上に須藤さんを困らせたのが、「生活をすること」でした。

台所にほとんど立ったことすらない須藤さんは、炊飯器でお米を炊くのも恐る恐る。惣菜や外食に頼り、食費は跳ね上がりました。さらに、全自動洗濯機を前に立ち往生し、忙しい娘に電話で頭を下げます。



「お父さん、まずは主電源を入れて……洗剤はわかる？ それをキャップに入れて……その後に『スタート』を押すだけでいいのよ」



「あ、ああ……動いたな」

受話器の向こうの娘の声に、猛烈な恥ずかしさが込み上げたといいます。それ以外に、複雑なゴミの分別に掃除。放っておけば家はあっという間に汚れてしまうことを、初めて知りました。



「『俺が養ってやっている』なんて傲慢でした。十分な年金があっても、一人では何もできない人間なのだと思い知らされました」

判明した「3,500万円」の貯金…こみ上げる妻への感謝

不慣れな一人暮らしを送りながら、娘とともに役所や銀行に何度も足を運び、死亡届の手続きや口座の確認などに追われる日々。慌ただしい毎日から1ヵ月ほど経ったころ、残高証明書の発行により妻名義の家用口座に残されていた預金額が判明しました。

その額、約3,500万円。自分が渡していた生活費を、妻はこれほど堅実に守ってくれていたのかと、感謝で涙が止まりませんでした。

その後、父の様子を近くで見ていた娘からは、「私たちの家の近くに引っ越してこない？ 週末は一緒にご飯を食べよう」と提案がありました。しかし、須藤さんはそれを断ったといいます。

「私のような古い人間は、妻がいなくなると本当に何もできない。ですが、子どもに迷惑をかけるのだけは嫌でした。だから一緒に暮らさなくてもいい。だけど、時々電話で情けない質問をしたら答えてほしいと言って……ありがたく遠慮したんです」

娘家族に支えられながらも、「これからは自分の足で立ちたい。それが妻への供養ですから」と、須藤さんは新たな日常を一歩ずつ歩み始めています。

内閣府「高齢社会白書（令和6年版）」によると、65歳以上の一人暮らしの割合は増加傾向にあり、2020年時点では男性の15.0％が一人暮らしとなっています。今後も増加が見込まれており、2050年には4人に1人以上の男性高齢者が単身で暮らすと推計されています。

夫婦のどちらかが先に旅立つ……これは、ほとんどの場合避けられません。そのため、老後には、いざ一人になっても暮らしていける「生活力」も欠かせません。そして、突然別れが来たとしても残された家族が困らないよう、口座情報や資産状況などを共有しておくことも、大切な備えだといえます。