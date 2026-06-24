『全米女子プロ』の組み合わせが発表 日本勢先陣は竹田麗央 渋野日向子、先週Vの山下美夢有は午前組
＜KPMG全米女子プロ選手権 事前情報◇23日◇ヘイゼルティン・ナショナルGC（ミネソタ州）◇6760ヤード・パー72＞今季3戦目の海外メジャーが現地時間25日（木）に開幕する。大会には昨年に続く過去最多タイの日本勢15人が出場する。その予選ラウンドの組み合わせが発表された。
【写真】貴重…10年前の渋野日向子が初々しい！
日本勢の先陣を切るのは、第1組目の竹田麗央。日本時間の25日、午後9時00分に10番からティオフする。第2組目の同9時11分に10番から渋野日向子、同9時22分に1番から古江彩佳、同9時33分に1番から岩井明愛と続いている。先週の「マイヤーLPGAクラシック」で米ツアー3勝目を挙げた山下美夢有は、同10時06分に10番からスタート。前戦をスキップした西郷真央は同10時28分に1番から、畑岡奈紗は同10時50分に10番から、馬場咲希は11時01分に1番から初日を迎える。日をまたいだ日本26日の午前2時47分に10番から原英莉花がティオフ。その後、勝みなみ、岩井千怜、昨年に続き2度目の出場となる桑木志帆、メジャー2勝の笹生優花、吉田優利、西村優菜がコースに出ていく。21年大会覇者で、現在世界ランキング1位のネリー・コルダ（米国）は、19年覇者のハナ・グリーン（オーストラリア）、20年覇者のキム・セヨン（韓国）とのグルーピングとなっている。ネリーは、今季メジャー初戦の「シェブロン選手権」、「全米女子オープン」に続くメジャー3連勝となるかも注目だ。以下、日本勢の初日のスタート時間 ※すべて日本時間）■1番25日岩井明愛 午後9時33分西郷真央 午後10時28分畑岡奈紗 午後10時50分26日勝みなみ 午前3時09分岩井千怜 午前3時31分桑木志帆 午前4時04分吉田優利 午前4時15分西村優菜 午前4時37分■10番25日竹田麗央 午後9時00分渋野日向子 午後9時11分古江彩佳 午後9時22分山下美夢有 午後10時06分馬場咲希 午後11時01分26日原英莉花 午前2時47分笹生優花 午前4時04分
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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