国連の調査委員会は23日、イスラエル軍によるガザ地区への侵攻について、最新の調査報告を発表し、「子どもたちを意図的に標的にしている」と指摘しました。

報告書によりますと、イスラエル軍がガザ地区への侵攻を開始した2023年10月からの2年間で、2万人以上の子どもが死亡し、4万人以上が負傷したということです。

これはパレスチナ自治区全体の死者の約3割にのぼり、過去の紛争と比べても極めて高い割合だと分析しています。

調査委員会のムラリダール委員長は、「イスラエル軍はパレスチナの子どもたちを意図的に標的にしている」と述べ、ジェノサイド＝集団虐殺や人道に対する罪にあたると強く非難しました。

また、ガザ地区にある学校と大学の9割以上が攻撃により破壊されたほか、餓死や深刻な負傷により、手足の切断を余儀なくされる子どもが相次いでいると指摘しています。

一方、報告書はハマスによるパレスチナ住民への弾圧や殺害も非難しています。

これに対し、イスラエル政府は「事実を歪曲（わいきょく）した中傷だ」と報告書の内容を全面的に否定しています。