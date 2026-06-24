乃木坂46は24日に公式サイトを更新。メンバーの長嶋凛桜（19）が同日および25日の「真夏の全国ツアー2026」神奈川公演を欠席すると発表した。足のケガのため。

グループ公式サイトで「6月24日(水)・25日(木)に横浜アリーナにて開催する『真夏の全国ツアー2026』神奈川公演に出演予定の長嶋凛桜ですが、足の怪我に伴い、大事を取って休演させていただくこととなりました」と報告。

「楽しみにされていたお客様におかれましては、大変申し訳ございません。何卒ご理解いただきますよう、よろしくお願い申し上げます」と呼びかけた。

長嶋本人も公式ブログを通じ、「脚に痛みがあり、病院で診察を受け、診断結果をもとにスタッフさんと話し合いを重ねた結果、神奈川公演の2日間を休演させていただくことになりました」と経緯を説明した。続けて「悔しいけど、悲しいけど、また長嶋凛桜120%でステージに立てるよう、早く治します！」と決意をつづった。

2007年5月25日生まれ、北海道出身の長嶋は、2025年2月の6期生オーディションに合格しグループに加入。今年2月には矢田萌華とともに、「レコメン！」（文化放送）の月曜レギュラーに就任することが発表されるなど、活躍の幅を広げている。