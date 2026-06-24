乃木坂46・長嶋凛桜、足のケガで『真夏の全国ツアー2026』神奈川公演を休演「120%でステージに立てるよう、早く治します！」【全文】
アイドルグループ・乃木坂46の長嶋凛桜（19）が、足のケガのため、24日と25日に横浜アリーナで開催する『真夏の全国ツアー2026』神奈川公演を休演することが24日、グループ公式サイトで発表された。
【写真】6期生・長嶋凛桜、撮り下ろし写真＆プロフィール全文
公式サイトでは、「6月24日・25日に横浜アリーナにて開催する『真夏の全国ツアー2026』神奈川公演に出演予定の長嶋凛桜ですが、足の怪我に伴い、大事を取って休演させていただくこととなりました」と報告した。
続けて、「楽しみにされていたお客様におかれましては、大変申し訳ございません」と謝罪。「何卒ご理解いただきますよう、よろしくお願い申し上げます」と呼びかけている。
長嶋は同日、自身ブログを通じて休演を報告。「楽しみに待っていてくださった皆さん、本当に申し訳ありません」と伝え「脚に痛みがあり、病院で診察を受け、診断結果をもとにスタッフさんと話し合いを重ねた結果、神奈川公演の2日間を休演させていただくことになりました」と説明した。
さらに「悔しいけど、悲しいけど、また長嶋凛桜120%でステージに立てるよう、早く治します！」と前を向き「だから、その日を楽しみに待っていてくださると嬉しいです！今日のライブでも皆さんが幸せと元気でいっぱいになりますように」と呼びかけている。
■ブログ（全文）
皆さまへ。
おはようございます
長嶋凛桜(ながしまりお)です。
先ほど、公式サイトから発表がありました
「乃木坂46 真夏の全国ツアー2026」
今日と明日で開催される神奈川公演 2公演を休演させていただくことになりました。
楽しみに待っていてくださった皆さん、本当に申し訳ありません。
脚に痛みがあり、病院で診察を受け、診断結果をもとにスタッフさんと話し合いを重ねた結果、神奈川公演の2日間を休演させていただくことになりました。
私のパフォーマンスを見たいと言ってくれる皆さん
私に会うのを楽しみにしてくれる皆さん
お仕事や勉強、家事を頑張れる理由と言ってくれる皆さん
神奈川公演でしか会えない方だって沢山いらっしゃいます
そんな皆さんに感謝の気持ちと共に全力でお返しできるのが自分のパフォーマンス、ライブだと思っています。
だからこそ、今回いつも応援してくださる皆さんに元気を届けられないことが本当に悔しいです。
この文章を書きながらも
「神奈川公演で会おうね」「応援してるからね」って言葉を掛けてくださったり、応援グッズを見せてくれる貴方の笑顔がたくさん、頭に浮かびます
楽しみにしてくださった皆さん
本当に、本当にごめんなさい。
悔しいけど、悲しいけど、
また長嶋凛桜120％でステージに立てるよう、早く治します！
だから、その日を楽しみに待っていてくださると嬉しいです！
今日のライブでも皆さんが幸せと元気でいっぱいになりますように
長嶋凛桜
【写真】6期生・長嶋凛桜、撮り下ろし写真＆プロフィール全文
公式サイトでは、「6月24日・25日に横浜アリーナにて開催する『真夏の全国ツアー2026』神奈川公演に出演予定の長嶋凛桜ですが、足の怪我に伴い、大事を取って休演させていただくこととなりました」と報告した。
長嶋は同日、自身ブログを通じて休演を報告。「楽しみに待っていてくださった皆さん、本当に申し訳ありません」と伝え「脚に痛みがあり、病院で診察を受け、診断結果をもとにスタッフさんと話し合いを重ねた結果、神奈川公演の2日間を休演させていただくことになりました」と説明した。
さらに「悔しいけど、悲しいけど、また長嶋凛桜120%でステージに立てるよう、早く治します！」と前を向き「だから、その日を楽しみに待っていてくださると嬉しいです！今日のライブでも皆さんが幸せと元気でいっぱいになりますように」と呼びかけている。
■ブログ（全文）
皆さまへ。
おはようございます
長嶋凛桜(ながしまりお)です。
先ほど、公式サイトから発表がありました
「乃木坂46 真夏の全国ツアー2026」
今日と明日で開催される神奈川公演 2公演を休演させていただくことになりました。
楽しみに待っていてくださった皆さん、本当に申し訳ありません。
脚に痛みがあり、病院で診察を受け、診断結果をもとにスタッフさんと話し合いを重ねた結果、神奈川公演の2日間を休演させていただくことになりました。
私のパフォーマンスを見たいと言ってくれる皆さん
私に会うのを楽しみにしてくれる皆さん
お仕事や勉強、家事を頑張れる理由と言ってくれる皆さん
神奈川公演でしか会えない方だって沢山いらっしゃいます
そんな皆さんに感謝の気持ちと共に全力でお返しできるのが自分のパフォーマンス、ライブだと思っています。
だからこそ、今回いつも応援してくださる皆さんに元気を届けられないことが本当に悔しいです。
この文章を書きながらも
「神奈川公演で会おうね」「応援してるからね」って言葉を掛けてくださったり、応援グッズを見せてくれる貴方の笑顔がたくさん、頭に浮かびます
楽しみにしてくださった皆さん
本当に、本当にごめんなさい。
悔しいけど、悲しいけど、
また長嶋凛桜120％でステージに立てるよう、早く治します！
だから、その日を楽しみに待っていてくださると嬉しいです！
今日のライブでも皆さんが幸せと元気でいっぱいになりますように
長嶋凛桜