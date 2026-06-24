乃木坂46・長嶋凛桜、足のケガで『真夏の全国ツアー2026』神奈川公演を休演「120%でステージに立てるよう、早く治します！」【全文】

乃木坂46・長嶋凛桜、足のケガで『真夏の全国ツアー2026』神奈川公演を休演「120%でステージに立てるよう、早く治します！」【全文】