木梨憲武、奥さんにされたら嫌なことを聞かれ…「番組史上初」若槻千夏も同じ衝撃回答

若槻千夏とゲストが心理テストをつまみにガヤガヤ“うるさく”トークしていく心理テストバラエティ『若槻千夏のうるさい心理テスト』。

6月23日（火）に放送された同番組では、心理テストで番組史上初の事態が起きてしまう場面があった。

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ゲストは、前回に続いてとんねるずの木梨憲武。実は月一で必ず会うほど仲良しな若槻とトークが盛り上がりすぎたため、前回は1問しか心理テストができなかったが、今回も波乱の展開となった。

◆心理テストで番組史上初の結果に！

“日常生活でわかる心理テスト”では、パートナーにされたら一番イヤなことを「ドアの開け閉めが雑」「LINEのテンション差が激しい」「記念日が多すぎる（月1以上）」「バスタオルをなかなか洗わない」の4つから選ぶことに。

これに木梨は「ん〜」と考え込んでしまい、真剣に考えた結果「大丈夫なんだよな、どれも」というまさかの回答が飛び出す。

しかし、このままでは心理テストができなくなってしまうため、進行役の“AIチナツ”は「されたときを考えて一番イヤなものを…」と促すも答えは出ず。一方の若槻も「まじでノリさんと一緒で、どれも大丈夫」と苦笑いしてしまう。

そこから二人は、自身のパートナーとの話を展開することに。

木梨が妻・安田成美に怒られることとして「ものをテーブルに投げると、『投げないでって言ってるでしょ』って」と例を挙げると、若槻も「ハサミとか使った後に元に戻さないと注意されます」と似たような経験を明かす。

ここでAIチナツが「お二人とも、パートナーに注意はされるけど不満はゼロですか？」と問うと、若槻と木梨はそろって「向こう（パートナー）のほうがちゃんとしてるんです」と答えてスタジオの笑いを誘った。

結局、二人の回答は「どれもイライラしない」となってしまい、放送では「番組史上初、千夏さんと木梨さんはどれも当てはまらず！」とナレーションを入れられる結果となっていた。