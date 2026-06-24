アイナ・ジ・エンドの新曲「Blue Shining Star」が、7月5日(日)夜11:15より全国フジテレビ系にて放送開始となるTVアニメ『ONE PIECE HEROINES』の主題歌に決定した。

あわせて、本楽曲が 7月1日(水)に各音楽配信サービスにて配信リリースされることも発表となった。

【PV】TVアニメ『ONE PIECE HEROINES』メインPV

TVアニメ『ONE PIECE HEROINES』は、『ONE PIECE magazine』で連載された小説シリーズ『ONE PIECE novel HEROINES』を原作とし、本編では見られないヒロインたちの多面的な魅力を描いた作品。

今回はその中の「episode:NAMI」がアニメ化され、ロビンが登場するなど、アニメオリジナル要素も加わったストーリーが展開される。

主題歌「Blue Shining Star」は、アイナ・ジ・エンド自身が作詞・作曲を手がけ、Ryosuke “Dr.R” Sakaiが共作および編曲を担当した、心に決めた覚悟、それ故の生きづらさもあるが、困難に打ち勝ち強い思いをもって切り拓いていく意志を歌った楽曲。

静寂な星空を髣髴とさせる悠然なイントロから始まり、急激に加速するビートに唸る重低音とが合わさったアイナ・ジ・エンドの新たな境地を切り開くナンバーに仕上がっている。

また、主題歌の音源の一部が聞ける、アニメティザー映像も公開された。

■リリース情報

アイナ・ジ・エンド

新曲「Blue Shining Star」

2026年7月1日(水)配信リリース



☆タイアップ情報

TVアニメ『ONE PIECE HEROINES』

2026年7月5日(日)夜11:15より全国フジテレビ系にて放送開始

■ライブ情報

『AiNA THE END LIVE TOUR 2026 - PICNIC -』

【2026年】

6月15日(月) [埼玉] 大宮ソニックシティ 大ホール

6月21日(日) [福岡] 福岡市民ホール 大ホール

6月23日(火) [名古屋] Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール

6月25日(木) [大阪] オリックス劇場

7月5日(日) [東京] NHKホール

■アイナ・ジ・エンド プロフィール

2015年、楽器を持たないパンクバンド“BiSH” のメンバーとして始動、翌年メジャーデビュー。2021年に全曲作詞作曲の1st アルバム『THE END』をリリースし、ソロ活動を本格始動。2023年6月に惜しまれながらもBiSHを解散し、現在ソロで活動中。

TV アニメ『機動戦士ガンダム水星の魔女』Season2 ED テーマ「Red:birthmark」、TV

アニメ『薬屋のひとりごと』エンディングテーマ「アイコトバ」、「劇場版モノノ怪」主題歌「Love Sick」「花無双」「No1 Epilogue」、TVアニメ「ダンダダン」主題歌「革命道中 - On The Way」などアニメタイアップも続々と獲得。

さらに、TBS テレビ 日曜劇場『さよならマエストロ～父と私のアパッシオナート～』主題歌「宝者」や映画「変な家」主題歌「Frail」、日本テレビ系ドラマ「なんで私が神説教」主題歌「Aria」など、BiSH解散後、リリースした楽曲はほぼ全曲タイアップを獲得。

2025年、TV アニメ『ダンダダン』第2 期オープニングテーマ「革命道中 - On The Way」をリリースし、自身最速でストリーミング再生回数3億回を突破。国内外問わず様々なチャートへランクインを果たし、さらには米Billboard から発表されるBillboard Global 200にもランクインを果たした。

アーティスト活動と並行して2022年、日本初上演となるブロードウェイミュージカル「ジャニス」では主演のジャニス・ジョプリン役を演じ、2023年10月には岩井俊二監督映画『キリエのうた』で映画初主演を務め、日本アカデミー賞 新人俳優賞をはじめ、数々の名誉ある賞を受賞。

2024年9月に自身初の日本武道館公演“ENDROLL”を開催。チケットSOLDOUT。12月には台北にて自身初の海外ワンマン公演開催、2025年10月には全国9都市を巡るワンマンツアー“革命道中”を完走し、12月には東京ガーデンシアターにてワンマンライブ”nukariari” を成功させた。

2026年4月から、8都市を巡る自身初のアジアツアー『AiNA THE END LIVE TOUR 2026 - PICNIC -』を開催中。台北公演はチケット販売開始4時間で即日SOLDOUTとなり、追加公演も決定。日本国内も全公演SOLDOUTにつき、追加公演が決定している。