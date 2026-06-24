学遊連×謎解きイベント「謎解きは遊技のあとで2026」、今年も開催決定
全日本学生遊技連盟(学遊連)は、18歳以上を中心とした若年層向けのイベント企画「謎解きは遊技のあとで2026」のキャンペーンページを2026年6月22日(月)より公開した。
■「謎解きは遊技のあとで」について
「謎解きは遊技のあとで」は、全国のホールに提出されたポスターから簡単に参加できる謎解きイベント。2025年は延べ7,800人以上が参加し、毎月1,000人を超える応募が集まった。
「謎解きは遊技のあとで2026」は、7月1日(水)から9月30日(水)を第1クール、11月1日(日)から翌年1月31日(日)までを第2クールとし、合計6カ月の開催期間が設けられている。2クール通して展開されるオリジナル漫画を読みつつ「7つの謎」に挑戦する。
■参加方法
全国のホール敷地内に提出されたポスターにある二次元コードから参加できる。また、キャンペーンページからお試しで謎解きに挑戦することもできる。
■参加資格
・18歳以上であれば誰でも参加できる。
※キャンペーンページのお試し謎解きは誰でも挑戦できる。
※ただし、高等学校在籍者はオリジナルポスターからは参加できない。
■賞品詳細
［第1クール賞品］
A賞・1名：旅行券 30,000円分
B賞・5名：松阪牛200g
C賞・50名：プリベイドギフト
［第2クール賞品］
A賞・1名：ワイヤレスイヤホン
B賞・5名：松阪牛200g
C賞・50名：プリベイドギフト
［キャンペーン賞品］
各クール・20名：プリベイドギフト
■参加費
無料
主催：全日本学生遊技連盟
後援：ぱちんこ広告協議会
■「謎解きは遊技のあとで」について
「謎解きは遊技のあとで」は、全国のホールに提出されたポスターから簡単に参加できる謎解きイベント。2025年は延べ7,800人以上が参加し、毎月1,000人を超える応募が集まった。
■参加方法
全国のホール敷地内に提出されたポスターにある二次元コードから参加できる。また、キャンペーンページからお試しで謎解きに挑戦することもできる。
■参加資格
・18歳以上であれば誰でも参加できる。
※キャンペーンページのお試し謎解きは誰でも挑戦できる。
※ただし、高等学校在籍者はオリジナルポスターからは参加できない。
■賞品詳細
［第1クール賞品］
A賞・1名：旅行券 30,000円分
B賞・5名：松阪牛200g
C賞・50名：プリベイドギフト
［第2クール賞品］
A賞・1名：ワイヤレスイヤホン
B賞・5名：松阪牛200g
C賞・50名：プリベイドギフト
［キャンペーン賞品］
各クール・20名：プリベイドギフト
■参加費
無料
主催：全日本学生遊技連盟
後援：ぱちんこ広告協議会