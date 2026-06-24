セイコー、大谷翔平アンバサダー就任10周年記念イベントを東京・大阪で開催
セイコーウオッチは、ロサンゼルス・ドジャース所属の大谷翔平選手のブランドアンバサダー就任10周年を記念したイベント「SHO-ism Seiko | Shohei Ohtani - 10 Years Journey」を、東京と大阪の2会場で開催する。
同イベントは、大谷選手のセイコーブランドアンバサダー就任10周年を記念して開催されるもの。大谷選手とセイコーが歩んできた10年間の軌跡を振り返るとともに、大谷選手の「時」に対する信念をテーマにした展示を行う。
会場では、10年間にわたって撮影してきた大谷選手のインタビュー映像をもとにした展示のほか、、、の歴代広告グラフィック、大谷選手の歴代限定モデルなどを展示する。
また、Seiko IDへの登録、またはセイコー公式Instagram・公式Facebookのいずれかをフォローした来場者に、イベントオリジナルステッカーをプレゼントする。なくなり次第終了。東京会場への入場は事前予約制。
○「SHO-ism Seiko | Shohei Ohtani - 10 Years Journey」開催概要
【東京会場】
開催日程：7月3日 14:00〜19:00、4日 11:00〜19:00、5日 11:00〜18:00
会場：東京都渋谷区神宮前6丁目35-6
【大阪会場】
開催日程：8月1日 11:00〜19:00、2日 11:00〜19:00
会場：グランフロント大阪 北館 ナレッジプラザ
※イベント内容は変更となる場合がある。
同イベントは、大谷選手のセイコーブランドアンバサダー就任10周年を記念して開催されるもの。大谷選手とセイコーが歩んできた10年間の軌跡を振り返るとともに、大谷選手の「時」に対する信念をテーマにした展示を行う。
会場では、10年間にわたって撮影してきた大谷選手のインタビュー映像をもとにした展示のほか、、、の歴代広告グラフィック、大谷選手の歴代限定モデルなどを展示する。
また、Seiko IDへの登録、またはセイコー公式Instagram・公式Facebookのいずれかをフォローした来場者に、イベントオリジナルステッカーをプレゼントする。なくなり次第終了。東京会場への入場は事前予約制。
○「SHO-ism Seiko | Shohei Ohtani - 10 Years Journey」開催概要
【東京会場】
開催日程：7月3日 14:00〜19:00、4日 11:00〜19:00、5日 11:00〜18:00
会場：東京都渋谷区神宮前6丁目35-6
【大阪会場】
開催日程：8月1日 11:00〜19:00、2日 11:00〜19:00
会場：グランフロント大阪 北館 ナレッジプラザ
※イベント内容は変更となる場合がある。