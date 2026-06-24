「RAIDEN FIGHTERS REMIX COLLECTION」アップデート（バージョン 1.2）が6月24日に配信PS5でPS4用アーケードコントローラーに対応
【アップデート（バージョン 1.2）】 6月24日 配信
内容：仕様変更、機能追加、バグ対応
（4）クイックリスタート機能（コマンド）の追加
（5）海外版ローカルランキングデータが削除できず、代わりに日本版が削除される不具合の修正
対象：PS5
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モスは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Nintendo Switch用2Dシューティング「RAIDEN FIGHTERS REMIX COLLECTION(ライデンファイターズ リミックスコレクション)」において、アップデート（バージョン 1.2）を6月24日に配信する。
本アップデートでは、ゲーム開始からの流れをアトラクトデモからのスタートに変更するほか、オプションメニューの画面設定に「スムージング」機能が追加されるなど、仕様変更や機能追加、バグ対応が実施される。またPS5では、PS4用アーケードコントローラーに対応可能となる。
アップデート（バージョン 1.2）
対象：全機種
内容：仕様変更、機能追加、バグ対応
（1）ゲーム開始からの流れをアトラクトデモからのスタートに変更
（2）オプションメニューの画面設定に「スムージング」機能を追加
（3）キーコンフィグ設定画面の仕様をオートセーブ式に変更
（4）クイックリスタート機能（コマンド）の追加
「カスタムプレイ」でのゲームプレイ中、「L2(ZL)」と「R2(ZR)」ボタンの1秒間長押しで発動
（5）海外版ローカルランキングデータが削除できず、代わりに日本版が削除される不具合の修正
（6）リスタート機能を使用した際、次ゲームが2人用に設定されてしまう不具合の修正
対象：PS5
内容：機能追加
（1）PS4用アーケードコントローラーへの対応
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