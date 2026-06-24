米データ会社が指摘「呪いがかかっている」

ドジャースの「2番打者」の不振が、ファンの間で話題となっている。米データ会社が公開した「呪い」を思わせるような成績を受け、日米のファンからは大谷翔平投手を2番に配置する案も浮上している。

米データ会社「StatMuse Baseball」が運営するX（旧ツイッター）アカウント「DodgersMuse」は、21日（日本時間22日）にデータを投稿。「もうここまでくると、ドジャースの2番打者には呪いがかかっていると本気で思う」として、歴代の2番打者の成績を紹介した。

アメリカの代表的な記録サイト「ベースボール・リファレンス」 によると、ムーキー・ベッツ内野手は47打数で打率.149、1本塁打、OPS.430。フレディ・フリーマン内野手は80打数で打率.213、0本塁打、OPS.538。カイル・タッカー外野手は84打数で打率.238、2本塁打、OPS.663と軒並み苦戦している。さらに22日（同23日）のツインズ戦で2番に入ったアンディ・パヘス外野手も5打数無安打に終わり、2番での成績は95打数で打率.242、4本塁打、OPS.762となっている。

本来であればチーム屈指の打者が座るべき打順の低迷に、米国のファンからは「誰も2番なんて打ちたくないよ。プレッシャーがデカすぎる」「チーム最大の悩みが『2番打者の打率が平均以下なこと』だなんてね」と嘆きの声が漏れた。一方で「じゃあオオタニを2番に置こう。それでも打率.280は打つだろう」「実験として、ショウヘイを2番で打たせてみたらどうだろうw」「オオタニには走者がいる場面で打席に立ってほしいな！」と、大谷の2番起用を推す声が上がった。

日本のファンからも「いっそのこと大谷が2番をやるべき」「解決策は、2番に大谷翔平を置くこと」と賛同する声が寄せられた。「大谷翔平の後の打者だからでは？」「2番打者というより大谷の次というのがポイントかもしれない」など、1番の大谷が、リーグトップの「.418」という高い出塁率を誇るだけに注目されている背景もありそうだ。（Full-Count編集部）