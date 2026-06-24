何とかしてゴミ箱の蓋を開けたい猫さん。なかなか開けられず悪戦苦闘していたところ、飼い主さんも思わず笑ってしまう行動をしたそうです。

話題となっている投稿は、記事執筆時点で1.8万再生を突破。800件を超えるいいねを集めるなど、大きな注目を集めています。

【動画：『ゴミ箱が開くことに気づいた猫』を見ていると…『まさかの展開』】

ここちゃんvsゴミ箱

TikTokアカウント「ここ」に登場したのは、ミヌエットの「ここ」ちゃん。投稿されたのは、ここちゃんがしきりにゴミ箱を開けようとしている様子です。

飼い主さんいわく、なぜかゴミ箱が大好きだというここちゃん。そんなここちゃんはこの日、ゴミ箱が開くことに気づいたそう。すると、ゴミ箱の上に乗って、必死に蓋を開けようと試みていたといいます。

開かなくても諦めにゃい！

ここちゃんは何度も何度も蓋をホリホリ。ところが、そう簡単に蓋は開いてくれません。それでもめげることなく、体の向きを変えてホリホリを続けていたそうですが、ここちゃんは1点見落としていることがあったようです。

実はここちゃん、しっぽでゴミ箱のセンサーを押すことには成功していたのだとか。ですが、ゴミ箱の上に自分が乗っていたことで、蓋が開くのを阻止してしまっていたとのこと。そのことを知っていた飼い主さんは、それでも頑張るここちゃんを見て、必死に笑いをこらえていたといいます。

ずっと見つめていたら…

ここちゃんが四苦八苦する様子をずっと見ていた飼い主さん。すると、それまでゴミ箱を開けようとしていたここちゃんと目が合ったそう。そしてなぜか分かりませんが、急に「やんのかポーズ」をしてきたといいます。誰に向かっての「やんのか」なのでしょう…？

自分の恥ずかしい姿を見つめていた飼い主さんに対してなのか。それとも開かないゴミ箱に対して敵対心を見せたのか。その答えはここちゃんにしか分かりませんが、突然の「やんのかポーズ」に思わず笑ってしまいました。

これから先、ここちゃんは自力でゴミ箱を開けられるようになるのでしょうか。大好きなゴミ箱を開けられず、急な「やんのか」で笑わせてくれたここちゃんなのでした。

ゴミ箱を開こうと悪戦苦闘するここちゃん。その姿を見た視聴者からは「可愛すぎです」「急なやんのかも可愛すぎ!!」「開きたいゴミ箱 vs 開かせないネコ」「穴掘りかわいい」といったコメントが寄せられました。

TikTokアカウント「ここ」では、ここちゃんが玄関までお出迎えに来てくれる様子や甘えん坊な様子など、愛おしすぎる姿がたくさん投稿されています。

ここちゃん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「ここ」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。