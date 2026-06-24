飼い主さんの服の中で遊ぶ猫ちゃんの光景が、再生回数26万回を超えて癒やしと笑いを届けています。服の中で遊んでいた猫ちゃんを見かけた飼い主さんが、袖口の近くにいた猫ちゃんの顔を出してあげたところ…予想外の展開を迎えることに。思わず『衝撃の表情』を浮かべてしまう猫ちゃんの姿には、「めちゃくちゃ可愛い」「怒り方可愛すぎるｗ」と、笑いが起こることとなりました。

【動画：『服の中に入って遊んでいた猫』→顔を出してあげようと、袖口を広げたら…衝撃の瞬間】

袖口にいたすずちゃんの顔を出してあげる飼い主さん

Instagramアカウント『鈴時』に投稿されて温かい笑いを届けることになったのは、三毛猫すずちゃんの衝撃的な光景。その日、すずちゃんは飼い主さんの服の中に入って遊んでいたそう。服の中を探検していたすずちゃんは、どうやら中で道に迷ってしまったご様子。袖口の近くでもぞもぞと動いていたといいます。

その光景を見た飼い主さんは、すずちゃんが服の中から出るのを手伝ってあげることに。袖口を広げて、すずちゃんの顔を外に出してあげることにしたのでした。

しかし、その親切が『衝撃的な光景』を引き起こすことになるとは、きっとこの時は誰も予想していなかったことでしょう。

出口に引っかかってしまったすずちゃんは…

すずちゃんの顔を服の外に出してあげようと、袖口を広げてあげた飼い主さん。その結果…すずちゃんは袖口に顔をすっぽりと包まれ、まるで芋虫のような姿になってしまったそう！

その予想外の光景に、飼い主さんたちは思わず笑ってしまったといいます。

飼い主さんたちに笑われてしまったすずちゃんはというと、顔をしかめてご機嫌斜めのご様子。芋虫スタイルで「シャー！」っと怒るすずちゃんの姿は、まるで未知の生命体のようで、ジワジワと笑いがこみ上げてきてしまいます。

「ゲームの新キャラですか？」と絶賛！

そんなすずちゃんの姿は、たくさんの人に笑いを届けることに。しかし、その笑いは、すずちゃんの後ろでかかっていたBGMの効果も大きかったようです。

飼い主さんが服の袖口を広げてあげていた時、すずちゃんの後ろではスマホゲームのBGMがかかっていたそう。そのBGMとともに服の袖口から顔を出すすずちゃんの光景が、まるでゲームのガチャを引いて出てきたキャラクターのようだと、さらなる笑いを誘うこととなったのでした。

そんなまさかの光景を目にした人からは、「髭が引っ掛かったね（笑）」「ライオンみたい」「ガオー！」と、ユーモアあふれるコメントが続々と寄せられることに。

Instagramアカウント『鈴時』では、そんな猫ちゃんたちと家族の楽しくにぎやかな日々が綴られていますよ。

すずちゃん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「鈴時」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。