ミニオンズが映画撮影に挑む！ 映画『ミニオンズ＆モンスターズ』本ポスター＆特別ビジュアル解禁
『怪盗グルー』『ミニオンズ』シリーズの映画最新作『ミニオンズ＆モンスターズ』より、ミニオンズとモンスターたちの大騒動を捉えた本ポスタービジュアル、ピンクバニーとフィリップスにフォーカスした「特別モンスタービジュアル」が解禁された。
【写真】ピンクバニーとフィリップスにフォーカス！ 映画『ミニオンズ＆モンスターズ』特別モンスタービジュアル2種
全世界興行収入累計56億ドル（約8900億円）の超“モンスター”級アニメーション映画『怪盗グルー』『ミニオンズ』シリーズ。日本国内では2022年に公開された洋画アニメ興行収入ランキングNo.1に輝いた『ミニオンズ フィーバー』から4年ぶりに、ミニオンズが主役としてスクリーンに帰ってくる。
原始時代から最強最悪のボスを求めて旅を続けるミニオンズがたどり着いたのは、“映画の都”ハリウッド。ひょんなことから自分たちで“モンスター映画”を製作することになり、大張り切りで本物のモンスターを召喚する。しかし現れたのは、まさかの想定外の小さな緑色のモンスターだった。果たして彼らの求める“最強のモンスター”は見つかるのか―。
本ポスタービジュアルに描かれているのは、ミニオンズが巻き込まれる前代未聞の大冒険の幕開け。フォルムはかわいいながらもその表情には危険を秘めている“ピンクバニー”やミニオンズが召喚する緑色の謎めいたモンスター・グーミー、そして巨大なフィリップス＆ハワードなど、次々と現れるモンスターたちに翻弄されながらも、“最高のモンスター映画”を撮るべくカメラを構えるミニオンズの姿が切り取られている。
迫りくる危機さえも撮影のチャンスに変えてしまうミニオンズらしいハチャメチャな奮闘ぶりと、スケールアップしたモンスターたちの存在感が、本作ならではのユーモアあふれる大冒険を予感させる仕上がりとなっている。
併せて解禁されたのは、モンスターたちにフォーカスした特別ビジュアル2種。
1枚目に登場するのは、鮮やかなピンク色の体を持つ“ピンクバニー”。まるで世界を飲み込むかのような圧倒的な存在感と怪しげな笑みが印象的で、その規格外のパワーがどのような騒動を巻き起こすのか期待が高まる。
そして2枚目には、夏らしい衣装を身に着けながらもどこか気だるげな表情を浮かべる“フィリップス”が登場。目の前でせっせと積み重なるミニオンズを後ろから睨みつける姿が切り取られており、その何とも言えない表情からは、ミニオンズの自由奔放な行動に呆れているような様子もうかがえる。フィリップスとお騒がせなミニオンズの関係性を感じさせる、ユーモアたっぷりのビジュアルとなっている。
さらに、ムビチケ前売券（カード）第2弾特典情報も発表。第2弾特典は、「集めてつながる！オリジナルチャーム」。本作で活躍するミニオンズのジェームズ、ヘンリー、エドに加え、モンスターのグーミーをデザインした全4種のチャームが登場する。
チャームには、カメラを手に映画の撮影に挑むミニオンズの姿や、作品の世界観を感じられるかわいらしいイラストを使用。思わず全種類集めたくなるデザインとなっている。それぞれのチャームはつなげて楽しめる仕様となっており、組み合わせ次第で自分だけの楽しみ方ができるスペシャルアイテムだ（数量限定）。
また、ムビチケ前売券（オンライン）の購入者には、デジタルフォトフレームの配布が決定。自身の撮影した写真とフォトフレームを合成してミニオンズとのオリジナル画像が生成できる。映画づくりに奮闘するミニオンズの姿をひと足早く楽しめる、ここでしか手に入らない限定特典だ。
映画『ミニオンズ＆モンスターズ』は、8月7日より全国公開。
【写真】ピンクバニーとフィリップスにフォーカス！ 映画『ミニオンズ＆モンスターズ』特別モンスタービジュアル2種
全世界興行収入累計56億ドル（約8900億円）の超“モンスター”級アニメーション映画『怪盗グルー』『ミニオンズ』シリーズ。日本国内では2022年に公開された洋画アニメ興行収入ランキングNo.1に輝いた『ミニオンズ フィーバー』から4年ぶりに、ミニオンズが主役としてスクリーンに帰ってくる。
本ポスタービジュアルに描かれているのは、ミニオンズが巻き込まれる前代未聞の大冒険の幕開け。フォルムはかわいいながらもその表情には危険を秘めている“ピンクバニー”やミニオンズが召喚する緑色の謎めいたモンスター・グーミー、そして巨大なフィリップス＆ハワードなど、次々と現れるモンスターたちに翻弄されながらも、“最高のモンスター映画”を撮るべくカメラを構えるミニオンズの姿が切り取られている。
迫りくる危機さえも撮影のチャンスに変えてしまうミニオンズらしいハチャメチャな奮闘ぶりと、スケールアップしたモンスターたちの存在感が、本作ならではのユーモアあふれる大冒険を予感させる仕上がりとなっている。
併せて解禁されたのは、モンスターたちにフォーカスした特別ビジュアル2種。
1枚目に登場するのは、鮮やかなピンク色の体を持つ“ピンクバニー”。まるで世界を飲み込むかのような圧倒的な存在感と怪しげな笑みが印象的で、その規格外のパワーがどのような騒動を巻き起こすのか期待が高まる。
そして2枚目には、夏らしい衣装を身に着けながらもどこか気だるげな表情を浮かべる“フィリップス”が登場。目の前でせっせと積み重なるミニオンズを後ろから睨みつける姿が切り取られており、その何とも言えない表情からは、ミニオンズの自由奔放な行動に呆れているような様子もうかがえる。フィリップスとお騒がせなミニオンズの関係性を感じさせる、ユーモアたっぷりのビジュアルとなっている。
さらに、ムビチケ前売券（カード）第2弾特典情報も発表。第2弾特典は、「集めてつながる！オリジナルチャーム」。本作で活躍するミニオンズのジェームズ、ヘンリー、エドに加え、モンスターのグーミーをデザインした全4種のチャームが登場する。
チャームには、カメラを手に映画の撮影に挑むミニオンズの姿や、作品の世界観を感じられるかわいらしいイラストを使用。思わず全種類集めたくなるデザインとなっている。それぞれのチャームはつなげて楽しめる仕様となっており、組み合わせ次第で自分だけの楽しみ方ができるスペシャルアイテムだ（数量限定）。
また、ムビチケ前売券（オンライン）の購入者には、デジタルフォトフレームの配布が決定。自身の撮影した写真とフォトフレームを合成してミニオンズとのオリジナル画像が生成できる。映画づくりに奮闘するミニオンズの姿をひと足早く楽しめる、ここでしか手に入らない限定特典だ。
映画『ミニオンズ＆モンスターズ』は、8月7日より全国公開。