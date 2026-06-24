明日の『風、薫る』“直美”上坂樹里、団子屋で“シマケン”佐野晶哉に出くわす
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第13週「白日の夢」（第64回）が6月25日に放送される。
【写真】病院にやってきた喜代（菊池亜希子）『風、薫る』第64回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第64回あらすじ
ある日、喜代（菊池亜希子）が病院にやってきて、りんや多江（生田絵梨花）たちは久しぶりの再会を喜ぶが、喜代はツヤ（東野絢香）の様子を気にする。
直美（上坂樹里）は団子屋でシマケン（佐野晶哉）に出くわす…。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
【写真】病院にやってきた喜代（菊池亜希子）『風、薫る』第64回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第64回あらすじ
ある日、喜代（菊池亜希子）が病院にやってきて、りんや多江（生田絵梨花）たちは久しぶりの再会を喜ぶが、喜代はツヤ（東野絢香）の様子を気にする。
直美（上坂樹里）は団子屋でシマケン（佐野晶哉）に出くわす…。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。